ريكاردو أراد تفادي "الانجرار" خلف سباقات المُحاكاة

بعدما تسبّب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في إلغاء السباقات العشرة الأولى من موسم 2020، انغمس عدد من سائقي الفورمولا واحد في سباقات المُحاكاة كسبيل للإبقاء على متعتهم وتركيزهم. ومن بينهم لاندو نوريس، شارل لوكلير، جورج راسل وألكسندر ألبون، الذين شاركوا بانتظام في سلسلة الفورمولا واحد الافتراضية.

في المقابل، شارك كل من نوريس، لوكلير، ماكس فيرشتابن وبيير غاسلي في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي تمّ تنظيمه بالتعاون مع ألعاب موتورسبورت.

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من جهته، قال إستيبان أوكون زميل ريكاردو بالفريق أنّ سباقات المُحاكاة ساعدته في الحفاظ على "تركيزه وجهوزيته للمنافسة"، مُضيفًا بأنّه عندما عاد إلى السيارة الحقيقية، لم يشعر بأنّه قد غاب فترة طويلة للغاية عن قمرة القيادة.

وعند سؤاله عقب تعليقات أوكون هذه عمّا إذا شعر برغبة بالسير على ذات الطريق والدخول في عالم سباقات المُحاكاة، قال ريكاردو: "ليس تحديدًا"، قبل أن يشرح مخاوفه من الأمر وقلقه من أن ينغمس أكثر من اللازم في المنافسة.

فقال: "أنا تنافسيّ للغاية في أيّ شيء. أعلم أنّه وإذا ما حصلت على جهاز مُحاكاة، فسيتطلّب الأمر ساعات وساعات وساعات كي أصل إلى المستوى الذي يتنافسون فيه. حيث أنّني لن أسابق هكذا في الخلف، وأكون ذلك الشخص الذي يخوض السباقات ولا ينافس".

وتابع: "سأخسر أيامًا وأيامًا وأشهرًا، وربما أعوامًا في ذلك العالم. لقد اخترت فقط ألّا أسير في ذلك الطريق، كونني وبمجرّد أن أنطلق فيه، سأسير فيه بكل ما أملك".

في المقابل، كشف أوكون أنّه وصل في سباقات المُحاكاة إلى حد العمل مع مهندسي رينو في الفورمولا واحد لمساعدته على الاستعداد لبعض السباقات.

حيث قال: "من أجل الاستعداد لجولات الفورمولا واحد الافتراضية، عليك أن تخوض العديد من أحداث المُحاكاة، تحتاج لالتزام كبير قبل ذلك. كنت أتدرّب لـ 6 ساعات يوميًا لمدة 8 أيام، مع مهندسيّ، مع الجميع، إنّها ساعات طويلة للغاية".

وأكمل: "كلما مارست أكثر، كلما تحسّنت أزمنتك. لا سر في ذلك".

وعند سماعه هذه التعليقات، ابتسم ريكاردو وعلّق قائلًا: "سأترك ذلك الأمر للأجيال الصغيرة".