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ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا

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ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا

قال دانيال ريكاردو أنّ أحد العوامل الرئيسيّة التي ساعدت في تقدّم رينو ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد يتمثّل في عدم امتلاكها لسيارة متقلبة الأداء بعد الآن.

دفعت منصّة التتويج التي حقّقها الأسترالي خلال جائزة إيفل الكبرى رينو إلى المنافسة على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

وتتنافس ثلاثة فرق على المركز الثالث في بطولة الصانعين وهي ريسينغ بوينت، ومكلارين، ورينو، حيث تفصل بين ثلاثتهم ستّ نقاط مع بقاء 6 جولات على النهاية.

وبات ثبات الأداء من بين نقاط القوّة الرئيسيّة لرينو مؤخّرًا، حيث تواجدت ضمن الستّة الأوائل في كلّ سباق منذ جائزة بلجيكا الكبرى.

وبات ريكاردو متفائلًا حيال حظوظ رينو في المنافسة على مركز "أفضل البقيّة" نتيجة لذلك، حيث يشعر بأنّ الفريق نجح في وضع حدٍ للأداء المتقلّب الذي ثبّط الفريق في 2019.

وقال الأسترالي: "كانت السيارة جديدة منذ بداية الموسم من ناحية أنّها أفضل بكثير. القسم الخلفي بات يُولّد الكثير من الارتكازيّة، وذلك يمنحنا المزيد من الثقة للضغط على دوّاسة الوقود أبكر من أجل الخروج من المنعطفات بشكلٍ أفضل".

وأضاف: "أعتقد بأنّه بالوصول إلى سيلفرستون فقد أدّت بعض التحديثات إلى توصّلنا إلى إعدادات أفضل للسيارات ولم يعد أداؤها متقلّبًا".

وأكمل: "شعرت في العام الماضي بأنّه يُمكننا أن نكون سريعين للغاية في مرّات وخارج العشرة الأوائل في مرّات أخرى. أعتقد بأنّنا بتنا قادرين الآن على التواجد في موقعٍ جيّد ومن الواضح أنّ الأداء حاضر".

وأردف: "بات ذلك مُثبتًا الآن: فعلنا ذلك على حلبات منخفضة الارتكازيّة وأخرى عالية الارتكازيّة. لذا أجل أعتقد بأنّها حزمة جيّدة، ويجب أن نتحلّى بالثقة الآن لبقيّة الموسم".

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وكان أداء رينو القويّ خلال جائزة إيفل الكبرى مهمًا أكثر كونه جاء على حلبة عالية متطلّبات الارتكازيّة التي عادة ما عانى عليها الفريق في بداية الموسم.

ويعتقد إستيبان أوكون أنّه في ظلّ تقديم الفريق لوتيرة سريعة في كلّ مكان الآن فإنّ بوسعه التوجّه إلى كلّ سباق واستهداف تقديم نتائج قويّة الآن.

وقال حيال ذلك: "يمنحنا ذلك الثقة بالتأكيد كوننا عانينا كما تعلمون في برشلونة وبودابست المتطلّبتين للارتكازيّة العالية".

وأضاف: "توجّهنا إلى حلبة نوربورغرينغ المماثلة، وكان الشعور رائعًا داخل السيارة وكانت قويّة. لذا تجاوزنا كلّ تلك المعاناة الآن".

وأكمل: "لست أقول بأنّنا لو عدنا إلى برشلونة فسنتأهّل في المركزين السادس والسابع، لكنّ ذلك يمنحنا أملًا أكبر ومن الواضح أنّنا بتنا نتحلّى بثقة أعلى لمواصلة الموسم هكذا".

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