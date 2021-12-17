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ريكاردو: "من الواضح" أنني بحاجة لتحقيق خطوة أخرى في 2022

اعترف دانيال ريكاردو سائق مكلارين في الفورمولا واحد أنّ عليه تحقيق خطوة أخرى في 2022 بعد موسمه الأوّل المتقلّب مع الحظيرة البريطانيّة.

ريكاردو: "من الواضح" أنني بحاجة لتحقيق خطوة أخرى في 2022

عانى الأسترالي لمجاراة زميله لاندو نوريس في أغلب مجريات هذا العام، خاصة على مدار اللفّة الواحدة في التصفيات، وهو ما صعّب مهمّته في السباقات.

وفي حين أنّ أداءه تحسّن وحقّق انتصارًا في جائزة إيطاليا الكبرى وكانت تلك أفضل نقطة له في موسمه، اكمل ريكاردو العام في المركز الثامن برصيد 115 نقطة متأخّرًا بـ 45 نقطة عن زميله.

وقال ريكاردو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول موسمه: "بدأته بشكلٍ سيّئ، ومن ثمّ تحسّن، لكن بقيت هناك بعض الكبوات".

وأردف: "أنا أكثر سعادة حيال النصف الثاني من الموسم بكلّ تأكيد. لكن لا تزال هناك بعض الأمور للعمل عليها، لذا لست خائفًا من المسألة".

وأكمل: "لنقل أنّني حقّقت خطوة، لكن من الواضح أنّني لا أزال بحاجة لأخرى في العام المقبل من أجل الوصول إلى المستوى الذي أحتاج للتواجد فيه، وربّما المزيد أيّام السبت من أجل كسب موقع أفضل على المسار لأيّام الأحد والبقاء بعيدًا عن المتاعب. لذا ذلك ما سأعمل عليه".

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وبعد حلوله خامسًا في السباق ما قبل الأخير في المملكة العربيّة السعوديّة، أكمل ريكاردو موسمه بشكلٍ مخيّبٍ للآمال بتأهّله عاشرًا وحلوله في المركز الـ 12 في السباق.

إذ أنّه استأنف السباق بعد سيارة الأمان في اللفّة الأخيرة مباشرة خلف المتصدّرين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وقال الأسترالي: "أعتقد بأنّ الأسبوع الماضي كان جيّدًا، وطريقة دخول سيارة الأمان كانت لتُساعدني أكثر من الآخرين. لكنّ الوضع سار على نحوٍ معاكس اليوم. هكذا تسير الأمور، مرّة لك ومرّة عليك".

وأكمل: "أعتقد بأنّني وصلت إلى المركز التاسع، ومن ثمّ كنت هناك وأعتقد بأنّني تمتّعت بوتيرة أفضل من إستيبان أوكون. لكن كان من الصعب التجاوز، وربّما لم أتمتّع بوتيرة كافية للتجاوز".

وأردف: "أعتقد بأنّ نظام سيارة الأمان الافتراضيّة سمح لغاسلي وفرناندو ألونسو بالتقدّم علينا، وكان الوضع صعبًا بعض الشيء. أعتقد بأنّني تمتّعت بوتيرة إضافيّة في الهواء النقيّ، لكنّني أتحمّل المسؤوليّة، ذلك ما يحدث عندما تتأهّل عاشرًا وتكون عالقًا في الفوضى".

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