ريكاردو: آربي تُواجه "نقطة تحوّل" في موسم 2024
جاءت الشكوك بشأن التحديثات لتترك فريق آربي في مواجهة بعض القرارات الحساسة التي من شأنها تحديد فرصه في بقيّة هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1.
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
قال دانيال ريكاردو أنّ فريق آربي يُواجه لحظة حرجة من شأنها تحديد ما ستكون عليه بقيّة موسمه في ظلّ الشكوك بشأن تحديثاته في الفورمولا 1.
قدّمت الحظيرة الإيطاليّة حزمة تحديثات كبيرة في جائزة إسبانيا الكبرى بهدف التقدّم على منافساتها في خطّ الوسط.
لكنّ التغييرات التي شملت أرضيّة، وجناحًا خلفيًا وهيكلًا خارجيًا جددًا، تركت الفريق يُعاني للتمتّع بوتيرة جيّدة ما تسبّب في حالة ارتباكٍ وحيرة بشأن مصدر هذه المشاكل.
ومع انتهاء سلسلة السباقات الثلاثيّة المتتالية الآن، والحصول على متنفّسٍ قبل الجولتين المتتاليتين قبل العطلة الصيفيّة، يعتقد ريكاردو بأنّ هناك بعض القرارات المفصليّة التي يجب اتّخاذها الآن بشأن ما سيقوم به الفريق تاليًا وسيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ على بقيّة موسم الفريق.
وقال الأسترالي: "قد تكون هذه نقطة تحوّلٍ حقيقي".
وأضاف: "أنت في تلك اللحظة التي تحتاج فيها لاتّخاذ القرارات الصحيحة. كلّ لحظة في الفورمولا 1 مهمّة، لكنّ هذا التحديث ومدى تطابقه مع البيانات وفهمنا، يُمكن أن تُحدّد جميعها ما سنقوم به في التحديث المقبل وكيف نفهمه".
وأردف: "ما تعلّمناه الآن سيُحدّد ما ستكون عليه سيارتنا في أكتوبر ونوفمبر، لذا هذه فترة مهمّة جدًا بالنسبة لنا".
ثمّ تابع: "من الواضح أنّني لست مهندسًا ولا خبير انسيابيّة. لكنّني أشعر بواجبٍ كسائقٍ لتقديم أقصى ما يُمكننا في هكذا فترات".
وواصل شرحه بالقول: "أعني كلّ ما أشعر به خلف المقود، وردود الفعل، سواء الإيجابيّة أو السلبيّة، والمقارنة مع السيارات الأخرى وكلّ شيء بهدف الحصول على أقصى فهمٍ ممكن لسبب وجودنا في هذا الموقع الآن".
واختتم: "لنأمل أن يتمكّن الشباب من فهم ما يجري وكذلك جوانب المحاكاة، وما نشعر به في أجهزة المحاكاة ومحاولة مطابقة ذلك على السيارة الحقيقيّة. إنّه مجهود فريقٍ بأكمله".
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: صور ريد بُل
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
الفورمولا 1 تُعلن عن روزنامة السباقات القصيرة في 2025
لماذا يثق المدير التقنيّ الجديد لألبين بقدرتها على التعافي
موتو جي بي: فينياليس يبحث عن السبب وراء تراجع وتيرة أبريليا من التجارب إلى السباقات
وولف: عودة مرسيدس إلى سكّة الانتصارات ليس لها أيّ تأثير على خيار السائقين لموسم 2025
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات