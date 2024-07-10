ريكاردو: آربي تُواجه "نقطة تحوّل" في موسم 2024

قال دانيال ريكاردو أنّ فريق آربي يُواجه لحظة حرجة من شأنها تحديد ما ستكون عليه بقيّة موسمه في ظلّ الشكوك بشأن تحديثاته في الفورمولا 1.

قدّمت الحظيرة الإيطاليّة حزمة تحديثات كبيرة في جائزة إسبانيا الكبرى بهدف التقدّم على منافساتها في خطّ الوسط.

لكنّ التغييرات التي شملت أرضيّة، وجناحًا خلفيًا وهيكلًا خارجيًا جددًا، تركت الفريق يُعاني للتمتّع بوتيرة جيّدة ما تسبّب في حالة ارتباكٍ وحيرة بشأن مصدر هذه المشاكل.

ومع انتهاء سلسلة السباقات الثلاثيّة المتتالية الآن، والحصول على متنفّسٍ قبل الجولتين المتتاليتين قبل العطلة الصيفيّة، يعتقد ريكاردو بأنّ هناك بعض القرارات المفصليّة التي يجب اتّخاذها الآن بشأن ما سيقوم به الفريق تاليًا وسيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ على بقيّة موسم الفريق.

وقال الأسترالي: "قد تكون هذه نقطة تحوّلٍ حقيقي".

وأضاف: "أنت في تلك اللحظة التي تحتاج فيها لاتّخاذ القرارات الصحيحة. كلّ لحظة في الفورمولا 1 مهمّة، لكنّ هذا التحديث ومدى تطابقه مع البيانات وفهمنا، يُمكن أن تُحدّد جميعها ما سنقوم به في التحديث المقبل وكيف نفهمه".

وأردف: "ما تعلّمناه الآن سيُحدّد ما ستكون عليه سيارتنا في أكتوبر ونوفمبر، لذا هذه فترة مهمّة جدًا بالنسبة لنا".

ثمّ تابع: "من الواضح أنّني لست مهندسًا ولا خبير انسيابيّة. لكنّني أشعر بواجبٍ كسائقٍ لتقديم أقصى ما يُمكننا في هكذا فترات".

وواصل شرحه بالقول: "أعني كلّ ما أشعر به خلف المقود، وردود الفعل، سواء الإيجابيّة أو السلبيّة، والمقارنة مع السيارات الأخرى وكلّ شيء بهدف الحصول على أقصى فهمٍ ممكن لسبب وجودنا في هذا الموقع الآن".

واختتم: "لنأمل أن يتمكّن الشباب من فهم ما يجري وكذلك جوانب المحاكاة، وما نشعر به في أجهزة المحاكاة ومحاولة مطابقة ذلك على السيارة الحقيقيّة. إنّه مجهود فريقٍ بأكمله".