ريسينغ بوينت: يمكن لسقف النفقات أن "يعادل مستويات المنافسة"

وافقت فرق الفورمولا واحد على مبدأ خفض سقف النفقات من 175 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليوناً كنتيجة لعواقب تفشي جائحة فيروس "كورونا" في جميع أنحاء الكوكب، لكنها اختلفت على فكرة خفضه أكثر من عدمها.

وكانت فيراري قد أشارت إلى عدم رغبتها بخفض سقف النفقات لأكثر من 145 مليون دولار أمريكي، بينما تريد مكلارين خفضه إلى 100 مليون.

وتأتي هذه المفاوضات كجزء من مساعي الفرق الاستجابة للعواقب الاقتصادية الكبيرة التي نتجت عن أزمة وباء "كوفيد-19"، لكنّ زافناور يرى في سقف النفقات عاملاً قادراً على خفض الفارق الكبير بين فرق الصدارة وفرق الوسط، وتقديم بيئة تنافسية صحية ما يساهم في تعزيز الفوائد للفورمولا واحد على المدى الطويل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الأمر الآخر الذي علينا تذكره مع سقف النفقات، أنه ليس عليك إنفاق كامل المال، ليس عليك ذلك، حتى وإن كان السقف 175 مليوناً".

وأكمل: "نحن في فورس إنديا، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالإنفاق، ومع جميع الاستثناءات، ننفق ما يقارب 100 مليون دولار أمريكي أو 110 مليوناً".

وتابع: "لكن، هناك الكثير من الاستثناءات. في حال استثنيناها جميعها. أعتقد أننا نفق ما يقارب 70 مليوناً. وهذا المبلغ أوصلنا إلى المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين".

وأردف: "إن كان السقف 170 مليوناً، ذلك لا يعني بالضرورة أن تنفق كامل المبلغ المسموح، بل يعني أنه ولكي تفوز (باللقب) عليك أن تنفق كامل ذاك المبلغ".

وتابع: "لذا، فإن سقف النفقات قادر على معادلة المنافسة حقاً ومدى الأداء الذي يمكنك استخلاصه".

واستكمل: "علينا الانتباه لهذه النقطة وعدم القول ’سقف النفقات لأسباب مالية’ فقط، بل إنه يساعد في غلق الفوارق بين الفرق".

بالمقابل، أشار زافناور إلى فهمه الكامل لحجة كلا الطرفَين فيما يتعلق بمحادثات خفض سقف النفقات.

فقال: "يمكنني تفهم وجهتي النظر كليهما".

وأكمل: "الفرق الأكبر التي تنفق اليوم 300 مليوناً، تصرخ منزعجة لأنها ستضطر للاكتفاء بـ 170 - 150 أو حتى 100 مليوناً أو أقل. بالتالي ستضطر لتسريح عدد كبير من الموظفين".

وتابع: "ذلك أمر صعب بالفعل، وقد استثمروا كثيراً من الأموال لأن القوانين مصاغة بطريقة تمنح فرصة أكبر بالفوز في حال ازداد معدل الإنفاق".

وأردف: "من ثم، أتفهم كذلك وجهة نظر زاك براون (المدير التنفيذي لدى مكلارين)، الذي قال ’علينا أن نكون واقعيين حيال سقف النفقات بحيث نضمن الاستقرار المالي للفرق أو أن نمنحها المزيد من المال، ما الضير من ذلك؟’".

واختتم: "لذا، أعتقد أن سقف النفقات المناسب قد يكون رقماً وسطياً، وجميعنا نخوض نقاشات حالياً للخروج برقم يرضي الجميع - أو لا يرضي أحداً!".