ريسينغ بوينت واثقة من قدرتها على العودة لتكون أفضل البقية خلف فرق الصدارة

خاض الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له، موسماً صعباً في 2019، حيث دفع ثمن المصاعب المالية التي واجهته وأدت لدخوله في الحراسة القضائية خلال الموسم السابق.

لكنّ توافر المصادر المالية مجدداً بعد استحواذ لورانس سترول، بقيادة تحالف استثماري، على الفريق - ومن ثمّ بات مستثمراً في أستون مارتن - أعادت الفريق إلى السكة الصحيحة وبدأ بتعويض ما فاته.

ومع الدفعة القوية لمستقبل الفريق خاصة بعد تغيير اسمه إلى أستون مارتن في 2021، فإن الآمال والطموحات باتت مرتفعة حيال القدرة على تقديم أداء قوي أسرع ما يمكن.

وضمن معرض كلامه قبيل إعلان التطورات الجديدة مع أستون مارتن، قال أوتمار زافناور مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أننا بتنا الآن في موقعنا الاعتيادي، لذا سنرى الموسم المقبل سيارة - حتى منذ بداية الموسم - تمثل مكاننا الاعتيادي: أفضل البقية (خلف فرق الصدارة)".

وأكمل: "هذا ما نسعى له. لن تكون مهمة سهلة لأن الجميع يريد أن يكون أفضل البقية: مكلارين، رينو، تورو روسو، نحن وساوبر. الجميع يسعى إلى ذلك، إلا أن البعض يسعى لمنافسة فرق الصدارة الثلاثة بالرغم من أن الفارق خلفها ما يزال موجوداً".

ولدى ريسينغ بوينت خطط طويلة الأمد لمصنع جديد قريب من منشآتها الحالية، لكن في الوقت الراهن يبدو زافناور مسروراً من عمليات التحديث للبنية التحتية.

فقال: "عمليات ديناميكا الموائع الحسابية تسير على قدم وساق. إمكانيات نفق الهواء موجودة بأفضل ما يمكن كذلك. لذا فإن البنية التحتية التي نحتاجها موجودة بالكامل".

وأكمل: "قمنا كذلك بضم مجموعة من الأشخاص الأكفاء للعمل ضمن قسم الانسيابية وديناميكا الموائع الحسابية ’سي.أف.دي’ على سبيل المثال. بات عدد أفراد الطاقم 465 بعد أن كنا 405".

وتابع: "نحن لا نضمّ فقط بهدف ضمّ المزيد. بل نقوم بضمّ الأشخاص المناسبين".

واختتم: "لم يكن بوسعنا القيام بكل تلك الأمور من قبل بسبب الوضع المالي، لكننا قادرون الآن. وتلك أمور هامة بالفعل".