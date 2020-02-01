تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت واثقة من قدرتها على العودة لتكون أفضل البقية خلف فرق الصدارة

المشاركات
التعليقات
ريسينغ بوينت واثقة من قدرتها على العودة لتكون أفضل البقية خلف فرق الصدارة
01-02-2020

تمتلك ريسينغ بوينت الثقة في قدرتها على العودة لتكون "الشوكة التي تقضّ مضجع" الفرق الكبيرة هذا الموسم في الفورمولا واحد، وأن تصبح أفضل البقية خلف فرق الصدارة الثلاثة.

خاض الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له، موسماً صعباً في 2019، حيث دفع ثمن المصاعب المالية التي واجهته وأدت لدخوله في الحراسة القضائية خلال الموسم السابق.

لكنّ توافر المصادر المالية مجدداً بعد استحواذ لورانس سترول، بقيادة تحالف استثماري، على الفريق - ومن ثمّ بات مستثمراً في أستون مارتن - أعادت الفريق إلى السكة الصحيحة وبدأ بتعويض ما فاته.

ومع الدفعة القوية لمستقبل الفريق خاصة بعد تغيير اسمه إلى أستون مارتن في 2021، فإن الآمال والطموحات باتت مرتفعة حيال القدرة على تقديم أداء قوي أسرع ما يمكن.

وضمن معرض كلامه قبيل إعلان التطورات الجديدة مع أستون مارتن، قال أوتمار زافناور مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أننا بتنا الآن في موقعنا الاعتيادي، لذا سنرى الموسم المقبل سيارة - حتى منذ بداية الموسم - تمثل مكاننا الاعتيادي: أفضل البقية (خلف فرق الصدارة)".

وأكمل: "هذا ما نسعى له. لن تكون مهمة سهلة لأن الجميع يريد أن يكون أفضل البقية: مكلارين، رينو، تورو روسو، نحن وساوبر. الجميع يسعى إلى ذلك، إلا أن البعض يسعى لمنافسة فرق الصدارة الثلاثة بالرغم من أن الفارق خلفها ما يزال موجوداً".

اقرأ أيضاً:

ولدى ريسينغ بوينت خطط طويلة الأمد لمصنع جديد قريب من منشآتها الحالية، لكن في الوقت الراهن يبدو زافناور مسروراً من عمليات التحديث للبنية التحتية.

فقال: "عمليات ديناميكا الموائع الحسابية تسير على قدم وساق. إمكانيات نفق الهواء موجودة بأفضل ما يمكن كذلك. لذا فإن البنية التحتية التي نحتاجها موجودة بالكامل".

وأكمل: "قمنا كذلك بضم مجموعة من الأشخاص الأكفاء للعمل ضمن قسم الانسيابية وديناميكا الموائع الحسابية ’سي.أف.دي’ على سبيل المثال. بات عدد أفراد الطاقم 465 بعد أن كنا 405".

وتابع: "نحن لا نضمّ فقط بهدف ضمّ المزيد. بل نقوم بضمّ الأشخاص المناسبين".

واختتم: "لم يكن بوسعنا القيام بكل تلك الأمور من قبل بسبب الوضع المالي، لكننا قادرون الآن. وتلك أمور هامة بالفعل".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ألونسو: ربّما بالغتُ بوصف محرّك هوندا بـ "محرّك الجي بي 2"

المقال السابق

ألونسو: ربّما بالغتُ بوصف محرّك هوندا بـ "محرّك الجي بي 2"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق ريسينغ بوينت

منصة السباق

جائزة جنوب أفريقيا الكبرى

جائزة جنوب أفريقيا الكبرى

٢٧ فبراير - ١ مارس
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
19:03
01:52
تجارب الجمعة
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
19:03
01:52
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريسينغ بوينت واثقة من قدرتها على العودة لتكون أفضل البقية خلف فرق الصدارة

2
موتو جي بي

ماركيز يقود دراجة للمرة الأولى بعد عمليته الجراحية

3
فورمولا 1

مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح

4
فورمولا 1

"فيا" جاهزة لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" وسط تصاعد المخاوف من تفشّي فيروس كورونا

5
فورمولا 1

ألونسو: ربّما بالغتُ بوصف محرّك هوندا بـ "محرّك الجي بي 2"

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت واثقة من قدرتها على العودة لتكون أفضل البقية خلف فرق الصدارة
F1

ريسينغ بوينت واثقة من قدرتها على العودة لتكون أفضل البقية خلف فرق الصدارة

ألونسو: ربّما بالغتُ بوصف محرّك هوندا بـ "محرّك الجي بي 2"
F1

ألونسو: ربّما بالغتُ بوصف محرّك هوندا بـ "محرّك الجي بي 2"

فريق ويليامز يُحدّد موعد "الإطلاق الرقمي" لسيارته لموسم 2020
F1

فريق ويليامز يُحدّد موعد "الإطلاق الرقمي" لسيارته لموسم 2020

فريق ريسينغ بوينت يُغيّر اسمه إلى أستون مارتن في 2021
F1

فريق ريسينغ بوينت يُغيّر اسمه إلى أستون مارتن في 2021

بينوتو: المنافسة بين فيتيل ولوكلير تُعدّ "أفضليّة" بالنسبة لفيراري
F1

بينوتو: المنافسة بين فيتيل ولوكلير تُعدّ "أفضليّة" بالنسبة لفيراري

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.