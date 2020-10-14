ريسينغ بوينت: هلكنبرغ قام "بعمل استثنائي" في نوربورغرينغ

بمجرد أن بات واضحًا بأنّ سترول لن يكون قادرًا على القيادة إثر مرضه، سارع الفريق باستدعاء هلكنبرغ للمشاركة في التصفيات، حيث لم يلحق بالتجارب الحرة الثالثة، على حلبة نوربورغرينغ.

وتأهّل الألماني بالمركز الـ 20 والأخير، لكنّه تأخّر بعُشرين من الثانية فقط عن نيكولاس لاتيفي وكيمي رايكونن.

وشقّ هلكنبرغ طريقه ببراعة في السباق ليتقدم إلى المركز الثامن، ليسجّل النقاط للمرة الثانية خلال مشاركتَيه في 2020.

حيث سبق وحلّ سابعًا عندما شارك مكان سيرجيو بيريز في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى على حلبة سيلفرستون، إذ تأهّل هناك بالمركز الثالث بعد خوضه كامل نهاية الأسبوع.

لكنّه لم يتمكن من الانطلاقة في جائزة بريطانيا الكبرى بعد مشكلة في اللحظات الأخيرة على وحدة الطاقة.

"قام نيكو بعمل رائع بالنظر إلى وصوله متأخّرًا للجائزة، حيث أتى بعد ظهر يوم السبت" قال غرين.

وأضاف: "أعتقد بأنّه يستحق ثناءً كبيرًا على ما قام به. كما أرى أنّه ومع الوقت القليل الذي كان أمامه، والتغييرات التي خضعت لها السيارة منذ مشاركته الأخيرة عليها، جعلت ما قام به استثنائيًا".

وتابع: "علمنا أنّ بمقدوره القيام بهذا العمل الرائع. لهذا يكون هو الخيار الأوّل دومًا في مثل هذه المواقف. نعرفه بشكل جيّد ونعلم كذلك ما يحبّذه وما لا يناسبه. قمنا على الفور بإعداد السيارة حول ما نعلم أنه يناسبه".

وأردف: "لكنّك بكل تأكيد تحتاج للوقت على السيارة من أجل التأقلم، تحتاج للوقت على الحلبة، وهو ما لم يكن متاحًا".

في المقابل، شدّد غرين على أنّ جهود هلكنبرغ في القسم الأوّل للتصفيات تأثّرت بلا شك بالافتقار للخبرة مع كل من الحلبة والسيارة التي خضعت لتطوير كبير منذ آخر مرة شارك على متنها في سيلفرستون في أغسطس/آب الماضي.

فقال: "هل كان ليعبر إلى القسم الثاني للتصفيات إذا ما أمضى المزيد من الوقت والتجارب على السيارة؟ نعم، بكل تأكيد. والمزيد من التجارب أيضاً كان ليضعه في القسم الثالث".

واختتم: "لكنّه دومًا ما كان يضع في جسبانه سباق الأحد كذلك، حيث علم بأنّه كان عليه ضمان أن يسجّل زمنًا سريعًا يوم السبت من أجل المشاركة ف السباق".