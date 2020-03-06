ريسينغ بوينت: نموذج شراكتنا القريبة مع مرسيدس "مستقبل الفورمولا واحد للعديد من الفرق"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
250 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
264 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت: نموذج شراكتنا القريبة مع مرسيدس "مستقبل الفورمولا واحد للعديد من الفرق"

المشاركات
التعليقات
ريسينغ بوينت: نموذج شراكتنا القريبة مع مرسيدس "مستقبل الفورمولا واحد للعديد من الفرق"
06-03-2020

يرى فريق ريسينغ بوينت أنّ نموذج شراكته القريبة مع مصنّع مثل مرسيدس يُمثّل مسقبل الفورمولا واحد للعديد من الفرق، وذلك عقب قرار الفريق ببناء سيارة تُحاكي تصميم سيارة السهام الفضية من الموسم الماضي.

استلهمت سيارة الفريق المتمركز في سيلفرستون "آر.بي20" من تصميم مرسيدس للموسم الماضي، إذ ساعد في ذلك استخدام ريسينغ بوينت لذات نظام التعليق، علبة التروس ونفق الهواء لدى الصانع الألماني.

وبينما أبدى بعض المنافسين استياءهم من ذلك، كونهم يعتقدون بأنّ كل فرق الفورمولا واحد عليها تصميم وبناء سياراتها بنفسها، لكنّ ريسينغ بوينت كانت واضحة بأنّها قامت فقط بما هو مسموح في القوانين.

ومع وتيرتها الواعدة في التجارب الشتوية كذلك، يعتقد المدير التقني لريسينغ بوينت آندرو غرين أنّ مقاربة فريقه أمر سيُناسب فرقًا أخرى على المدى الطويل.

"بوسعنا الجلوس على ذيول معاطف بعض الفرق الكبيرة، ولمَ لا؟ إذ وبالنسبة لفريق مثلنا مع 400-500 موظّف، فإنّه مكان رائع للتواجد فيه" قال غرين.

وأضاف: "أعتقد بأنّ استراتيجيتنا أن نكون دومًا فريقًا ذا حجم صغير إلى متوسط. إذ أنّ ذلك أمر منطقي من الناحية المادية، وأن نكون تحت سقف نفقات، ونعمل مع المصنّع ضمن بعض المكوّنات".

وتابع: "نعمل بهذه الطريقة منذ أن بدأنا شراكتنا مع مكلارين على علبة التروس والمكوّنات الهيدروليكية، كما بدأنا شراكة مع مرسيدس في ذات الجانب منذ 2015 وتوسّعنا فيها بعض الشيء لهذا الموسم. سنقيّم شراكتنا تلك تحت القوانين الجديدة كذلك، لكنني أعتقد بأنّ هنالك فوائد من ناحية النفقات في ذلك".

اقرأ أيضاً:

وأوضح غرين أّن قرار ريسينغ بوينت بالتخلّي عن تصميمها الخاص والسعي نحو مفهوم مختلف تمامًا ثبت نجاحه مع فريق آخر كان نتيجة امتلاك الفريق لسيولة مالية كافية من أجل الإقدام على تغيير كهذا.

وعند سؤاله إذا ما كان من الخطأ تأخير القيام بهذا حتّى هذا الموسم، قال غرين: "بالتأكيد. لكنّه لم يكن بوسعنا السير في ذلك الطريق في وقت أبكر من هذا، كانت أيدينا مقيدة من الناحية المالية، ولطالما كانت كذلك للعديد من السنوات. حيث تعيّن علينا إعادة استخدام العديد من التصاميم والمكوّنات من عام إلى آخر".

واختتم: "لم يكن من الممكن القيام بعمل جديد تمامًا كهذا. لم نكن نملك الموارد المالية، ولا أعداد العاملين الكافية أو القدرة التصنيعية كذلك. يتطلّب ذلك العديد من التغييرات في البنية التحتية لتكون قادرًا على القيام بما قمنا به".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ليبرتي ميديا: منصات البثّ الرقميّ العملاقة تمثل مستقبل العوائد المالية للفورمولا واحد

المقال السابق

ليبرتي ميديا: منصات البثّ الرقميّ العملاقة تمثل مستقبل العوائد المالية للفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق ريسينغ بوينت

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
6 يوماً
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
03:00
12:00
التجارب الحرة الثانية
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
07:00
16:00
التجارب الحرة الثالثة
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
05:00
14:00
التجارب التأهيلية
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
08:00
17:00
السباق
الأحد ١٥ مارس
الأحد ١٥ مارس
07:10
16:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"فيا" ترد بحزم على بيان الفرق الاحتجاجي بشأن تسويتها السرية مع فيراري

2
فورمولا 1

فيراري لا تعتمد أيّة ألاعيب لإخفاء أدائها

3
فورمولا 1

فيرشتابن: ميلان حلبة زاندفورت سيُشجّع على اتّباع خطوط مختلفة

4
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: نموذج شراكتنا القريبة مع مرسيدس "مستقبل الفورمولا واحد للعديد من الفرق"

39د
5
فورمولا 1

تحليل: قوانين اتّفاق فيراري والفورمولا واحد التي أغضبت المنافسين

أحدث ملفات الفيديو

نظرة جوية على حلبة زاندفورت للفورمولا واحد 01:10
فورمولا 1

نظرة جوية على حلبة زاندفورت للفورمولا واحد

أول لفة على حلبة زاندفورت مع ماكس فيرشتابن 01:31
فورمولا 1

أول لفة على حلبة زاندفورت مع ماكس فيرشتابن

نظرة على الفرق والسائقين في موسم 2020 للفورمولا واحد 01:26
فورمولا 1

نظرة على الفرق والسائقين في موسم 2020 للفورمولا واحد

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت: نموذج شراكتنا القريبة مع مرسيدس "مستقبل الفورمولا واحد للعديد من الفرق"
F1

ريسينغ بوينت: نموذج شراكتنا القريبة مع مرسيدس "مستقبل الفورمولا واحد للعديد من الفرق"

ليبرتي ميديا: منصات البثّ الرقميّ العملاقة تمثل مستقبل العوائد المالية للفورمولا واحد
F1

ليبرتي ميديا: منصات البثّ الرقميّ العملاقة تمثل مستقبل العوائد المالية للفورمولا واحد

فيراري لا تعتمد أيّة ألاعيب لإخفاء أدائها
F1

فيراري لا تعتمد أيّة ألاعيب لإخفاء أدائها

فيرشتابن: ميلان حلبة زاندفورت سيُشجّع على اتّباع خطوط مختلفة
F1

فيرشتابن: ميلان حلبة زاندفورت سيُشجّع على اتّباع خطوط مختلفة

"فيا" ترد بحزم على بيان الفرق الاحتجاجي بشأن تسويتها السرية مع فيراري
F1

"فيا" ترد بحزم على بيان الفرق الاحتجاجي بشأن تسويتها السرية مع فيراري

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس - ١٥ مارس
تذاكر
١٩ مارس - ٢٢ مارس
تذاكر
٢ أبريل - ٥ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.