ريسينغ بوينت: نموذج شراكتنا القريبة مع مرسيدس "مستقبل الفورمولا واحد للعديد من الفرق"

استلهمت سيارة الفريق المتمركز في سيلفرستون "آر.بي20" من تصميم مرسيدس للموسم الماضي، إذ ساعد في ذلك استخدام ريسينغ بوينت لذات نظام التعليق، علبة التروس ونفق الهواء لدى الصانع الألماني.

وبينما أبدى بعض المنافسين استياءهم من ذلك، كونهم يعتقدون بأنّ كل فرق الفورمولا واحد عليها تصميم وبناء سياراتها بنفسها، لكنّ ريسينغ بوينت كانت واضحة بأنّها قامت فقط بما هو مسموح في القوانين.

ومع وتيرتها الواعدة في التجارب الشتوية كذلك، يعتقد المدير التقني لريسينغ بوينت آندرو غرين أنّ مقاربة فريقه أمر سيُناسب فرقًا أخرى على المدى الطويل.

"بوسعنا الجلوس على ذيول معاطف بعض الفرق الكبيرة، ولمَ لا؟ إذ وبالنسبة لفريق مثلنا مع 400-500 موظّف، فإنّه مكان رائع للتواجد فيه" قال غرين.

وأضاف: "أعتقد بأنّ استراتيجيتنا أن نكون دومًا فريقًا ذا حجم صغير إلى متوسط. إذ أنّ ذلك أمر منطقي من الناحية المادية، وأن نكون تحت سقف نفقات، ونعمل مع المصنّع ضمن بعض المكوّنات".

وتابع: "نعمل بهذه الطريقة منذ أن بدأنا شراكتنا مع مكلارين على علبة التروس والمكوّنات الهيدروليكية، كما بدأنا شراكة مع مرسيدس في ذات الجانب منذ 2015 وتوسّعنا فيها بعض الشيء لهذا الموسم. سنقيّم شراكتنا تلك تحت القوانين الجديدة كذلك، لكنني أعتقد بأنّ هنالك فوائد من ناحية النفقات في ذلك".

وأوضح غرين أّن قرار ريسينغ بوينت بالتخلّي عن تصميمها الخاص والسعي نحو مفهوم مختلف تمامًا ثبت نجاحه مع فريق آخر كان نتيجة امتلاك الفريق لسيولة مالية كافية من أجل الإقدام على تغيير كهذا.

وعند سؤاله إذا ما كان من الخطأ تأخير القيام بهذا حتّى هذا الموسم، قال غرين: "بالتأكيد. لكنّه لم يكن بوسعنا السير في ذلك الطريق في وقت أبكر من هذا، كانت أيدينا مقيدة من الناحية المالية، ولطالما كانت كذلك للعديد من السنوات. حيث تعيّن علينا إعادة استخدام العديد من التصاميم والمكوّنات من عام إلى آخر".

واختتم: "لم يكن من الممكن القيام بعمل جديد تمامًا كهذا. لم نكن نملك الموارد المالية، ولا أعداد العاملين الكافية أو القدرة التصنيعية كذلك. يتطلّب ذلك العديد من التغييرات في البنية التحتية لتكون قادرًا على القيام بما قمنا به".