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ريسينغ بوينت: نجري اختبارات لكورونا أكثر من أي شركة على الكوكب

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ريسينغ بوينت: نجري اختبارات لكورونا أكثر من أي شركة على الكوكب

رفض أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت الإشارة إلى أنّ فريقه لا يتعامل مع بروتوكولات السلامة المفروضة من قِبَل البطولة بالجدية الكافية، مُصرّحًا بأنّهم يجرون اختبارات كورونا للجميع أكثر من أي شركة أخرى على الكوكب.

تلقى فريق ريسينغ بوينت إنذارًا من "فيا" على إثر إصابة سائقه لانس سترول بفيروس كورونا وعدم المسارعة بإبلاغ الاتّحاد بنتيجة الاختبار.

وكان وضع سترول قد شهد ملابسات في تشخيصه خلال جائزة إيفل الكبرى، ما أخّر في خضوعه لاختبار في ألمانيا لتأكيد ما إذا كان مُصابًا بالفيروس.

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وبالحديث عن سبب عدم خضوع سترول لاختبار كورونا كإجراء وقائي في نوربورغرينغ، قال زافناور أنّ الفريق لم يكن قلقًا تجاه وضعه بعد سلسلة من الاختبارات السلبية قُبيل نهاية الأسبوع في ألمانيا، إلى جانب أنّ الطبيب الشخصي للسائق استبعد احتمالية أن يكون مُصابًا بفيروس كورونا المستجد.

"لقد كان يعاني من اضطرابات في المعدة، وبشكل ثابت" شرح زافناور.

وتابع: "اتّصل لانس بطبيبه الخاص في سويسرا، كانت مكالمة هاتفية. كما أنّه ذات الطبيب الذي فحصه بعد سباق روسيا، وكانت لديه حينها اضطرابات في المعدة وخضع لعدة اختبارات للكورونا وكانت سلبية".

وأوضح زافناور أنّ تشخيص الطبيب ترك الفريق متأكدًا أنّه ليس بحاجة لاختبار سترول مرة أخرى أو أي من طواقمه كإجراء احترازي.

فقال: "دعونا لا ننسى بأنّ اختباره كان سلبيًا قبل الحدث. أجرى اختبارَين وكانا سلبيين كذلك بعد سباق روسيا، والأعراض كانت حاضرة حينها".

وأردف: "الآن وبعد ثبوت إيجابية اختباره يوم الأحد، نعم، يُمكن النظر إلى الوراء والتفكير فيما كان ليتم على نحوٍ مختلف. لكن عليكم أن تتذكروا أنّه في حينها، وفي ظل المعلومات التي كانت لدينا، لم يكن اختبار آخر ضروريًا. لم يخطر حتى على بالي الإقدام عليه".

في المقابل، نفى زافناور أيّة إشارة إلى أنّ فريقه لم يكن يتّبع بروتوكولات السلامة بجدية.

حيث قال: "أودّ الإشارة أولًا إلى أنّنا نجري اختبارات أكثر من أي شركة آخر على الكوكب. ليس فقط بين فرق الفورمولا واحد، بل أيّ مشروع آخر على الكوكب. حيث يخض كلّ موظف لدينا لاختبارين في الأسبوع في المصنع، وأجرينا أكثر من 15 ألف اختبار، وكانت لدينا ست حالات إيجابية".

واختتم: "نختبر بكثافة، ونتعامل مع هذا الفيروس بجدية أكبر من أي أحد. نختبر كل طواقمنا بمجرد الوصول من جائزة كبرى، حتى يتمتعون براحة البال عندما يذهبون إلى منازلهم، وأنّهم لم يلتقطوا أيّ شيء. نحن الوحيدون الذين يقومون بذلك، لا أحد غيرنا يفعل ذلك".

ريسينغ بوينت تتلقى إنذاراً من "فيا" بعد إصابة سترول بفيروس كورونا

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