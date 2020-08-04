ريسينغ بوينت: ما ظهر حتى الآن مجرد "لمحات" من قدرات سيارة "آر بي20"

تعتبر السيارة الزهرية ثالث أسرع مقاتلة على شبكة انطلاق موسم 2020 خلف مرسيدس وريد بُل، مع إمكانية تقدمها للمركز الثاني، وذلك كان الحال وفقًا لوتيرة اللفة الواحدة في المجر، حيث تأهّل سائقا الفريق لانس سترول وسيرجيو بيريز بالمركزين الثالث والرابع.

مع ذلك، لم يترجم الفريق تلك الوتيرة إلى نتائج قوية، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في ترتيب الصانعين.

فيما تأثّرت نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى بخسارة الفريق خدمات سائقه بيريز الذي تأكّدت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ومحاولة تجهيز نيكو هلكنبرغ الذي حلّ بديلًا عنه، ما كان يعني تخلّي الفريق عن برنامج اختباراته المعتاد ضمن تجارب الجمعة.

لكنّ الدراما لم تتوقف هنا، حيث تسببت مشكلة في القابض في عدم قدرة هلكنبرغ على الانطلاقة، ليغيب عن السباق، في حين اكتفى سترول - الذي تصدر تجارب الجمعة وانطلق من المركز السادس - بتحقيق المركز التاسع في السباق.

"يُمكنني القول أنّ الأمور لم تسر في صالحنا للعديد من الأسباب المختلفة، كما أننا ارتكبنا أخطاء في السباقات الأولى من الموسم" قال غرين لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كان أداؤنا متراجعًا في سيلفرستون، لكن من جديد لأسباب أرى أنها خارج إرادتنا، فيما يتعلق بخسارة خدمات سائقنا وتغيير مقاربتنا لنهاية الأسبوع. وليست تلك أمور يمكن أن تلومها، هذا إلى جانب العديد من التفاصيل الصغيرة التي لم تكن في صالحنا".

وتابع: "لقد رأينا فقط لمحات من قدرات السيارة حتى الآن، كما أنّنا نعي أنّه من الصعب للغاية إبقائها في قمة أدائها، حيث يتعين علينا العمل بجد كبير للقيام بذلك. لذلك أعتقد بأنّ المشكلة تتمثل في ذلك. لا أعتقد بأنّنا الوحيدون الذين يواجهون تلك التقلبات في الأداء".

وأشار غرين إلى أنّ الفريق ما يزال أمامه الكثير لتعلمه عن السيارة، وذلك بعد الانتقال إلى التصميم الانسيابي الجديد خلال العطلة الشتوية.

فقال: "نتعلم الكثير كل يوم. مفهوم انسيابي جديد يعني طريقة مختلفة كليًا عن العام الماضي. كما أنّنا حظينا بأيام قليلة للتجارب في برشلونة في فبراير/شباط، مع أجواء باردة، حيث ما نزال نتعلم ونحاول فهم السيارة أكثر".