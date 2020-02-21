ريسينغ بوينت لن تعمل على تطوير نظام "داس" إلا في حال أثبت فائدته

يعي زافناور أنه وضمن القوانين الرياضية، يحقّ لفريقه ريسينغ بوينت شراء النظام من مرسيدس في حال بات متاحاً.

لكنه شدد على أن الفريق يفضل تطوير نظامه الخاص.

فقال: "يبدو أنه خطوة ذكية. أنا واثق أن الجميع الآن سيبدؤون التفكير في تقليده".

وأكمل: "لكن المسألة تتعلق بموازنة النفقات مقابل الفوائد. إن لم تكن هناك فوائد واضحة حينها سيعني ذلك إنفاق مواردك المحدودة على أمر لا يمنحك فائدة كبيرة".

بالمقابل، أشار زافناور إلى أن ريسينغ بوينت لا تشتري أية مكونات لأنظمة التوجيه من مرسيدس بالرغم أن ذلك مسموح قانونياً.

فقال: "بالرغم من أننا لا نقوم بذلك، لكن الشراء قانوني. أعتقد أن ذلك مسموح لكننا لا نقوم به".

وأكمل: "حتى الآن لم نكن نعلم بذاك النظام. في حال قررنا السير بهذه الطريقة، سنقوم بتصميم نظامنا الخاص".

لكن، لن يُسمح لفرق الفورمولا واحد استعمال نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" إلا لنهاية موسم 2020 الجاري، حيث تمّ منع هذا النظام بالفعل لموسم 2021 من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.

حيث نصت فقرة جديدة في القوانين التقنية 10.5 على التالي: "محاذاة إطارات التوجيه، المحددة عن طريق وضع الارتباط الداخلي لأجزاء نظام التعليق المتعلقة المحافظة على مسافة ثابتة من بعضها البعض، يجب أن تتحدد بشكل واضح عن طريق نمط حركي واحد للموضع الدوراني للمقود".

وأكدت مصادر مطلعة أن تفسيرات القوانين تعني أن "داس" أو أي نظام شبيه له، لن يكون مسموحاً.

ومن غير الواضح إن كانت هذه الفقرة الجديدة جزءاً من العملية الاعتيادية الجارية لتوضيح المناطق الرماية، أو أنها نتيجة مباشرة لعمل مرسيدس على هذا التصميم.