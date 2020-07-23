ريسينغ بوينت لن تتجاهل ولاء بيريز في قرارها بشأن فيتيل

كان لبيريز دورٌ محوري في دخول الفريق الذي كان تحت اسم فورس إنديا ضمن الحراسة القضائية في 2018، ما عزّز فرص إنقاذه من قِبَل مستثمرين جُدد.

حيث كان لورانس سترول قادرًا في النهاية على التدخّل والاستحواذ على الفريق، الذي يحقق خطوات إلى الأمام منذ ذلك الحين.

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وقد أبدى بيريز ولائه للفريق عبر موافقته العام الماضي على الالتزام مع ريسينغ بوينت بعقد حتى نهاية 2022، بالرُغم من أنّه كانت هنالك أماكن شاغرة محتملة ضمن فرق صدارة مثل مرسيدس وفيراري.

ورُغم كل ذلك، ما يزال سترول مالك الفريق يقيّم حاليًا ما إذا كان سيأتي بسيباستيان فيتيل ليحلّ مكان المكسيكي، وذلك بعدما خاض مع الألماني محادثات حول ضمّه إلى الفريق المتمركز في سيلفرستون.

ومن المعلوم أنّ هنالك بندًا لفك الارتباط ضمن عقد بيريز يسمح للفريق بالتخلّي عن خدماته.

من جهته، أصرّ أوتمار زافناور مدير ريسينغ بوينت على أنّه لم يتم بعد اتّخاذ أيّ قرار في ذلك الشأن، حتّى أنّ فيتيل نفسه كان واضحًا بأنّه خاض فقط "محادثات حرّة" مع الفريق.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان ولاء بيريز للفريق والدور الذي لعبه في إبقائه ضمن البطولة في 2018 سيشكّلان عامل دعم في حفاظه على مقعده للموسم المُقبل، قال زافناور: "أعتقد بأنّ حقيقة ارتباطه بعقد موقّع ستمثّل عاملًا أساسيًا يعني إبقاءنا عليه".

وأضاف: "لكنّني أعلم ما تقصدونه من السؤال، وسيرجيو لطالما كان مخلصًا لنا. وتواجد هنا لفترة طويلة. إنّه سائق رائع ويعمل بشكل جيّد مع الفريق ومع لانس (سترول)، كما أنّه يساعد زميله، إذ أثق بأنّ تلك جميعها عوامل ذات أهمية في تلك المسألة".

في المقابل، يعي بيريز جيّدًا أنّه وفي حال قرر الفريق جلب فيتيل، فسيكون هو الضحية عوضًا عن سترول الإبن.

وبينما واجه سترول بعض الصعوبات التنافسيّة منذ انضمامه للفريق العام الماضي، فقد أثار الإعجاب بأدائه في المجر نهاية الأسبوع الماضي عندما تأهّل ثالثًا وأكمل السباق بالمركز الرابع.

وفي ظلّ أنّ التصفيات تحديدًا كانت نقطة ضعفه في الماضي، فقد قال زافناور بأنّ أداء سترول في المجر كان مهمًا لتعزيز ثقة الكندي الشاب.

"هذا ما كان يحتاجه لانس بالتحديد. حيث يساهم ذلك في بناء ثقته بنفسه، إذ علمنا دومًا بأنّ لديه السرعة والموهبة، لكن وعندما يكون يستعين بهما تحت الضغط، فهو يعلم في عقله أنّه بوسعه بلوغ هدفه" قال زافناور.

واختتم: "لا نحاول فقط قول ذلك له، فقد قام بالفعل بعمل رائع، وقدّم الكثير من اللفّات الجيّدة، ويتعلّم على نحوٍ جيّد أيضاً".