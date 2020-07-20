ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح

تقدّمت رينو باحتجاج جديد على سيارتي ريسينغ بوينت عقب جائزة المجر الكبرى، وهو الأمر الذي توقّعته "فيا" قُبيل السباق.

حيث سيتمّ الآن الاستماع لكلّ هذه الاحتجاجات سويّة من قِبَل نفس المجموعة من المراقبين.

وتدّعي رينو أنّ ريسينغ بوينت قد تلقّت تصاميم قنوات تهوية المكابح لسيارة مرسيدس من موسم 2019 "دبليو10". ويتمحور ذلك الاحتجاج حول حقيقة أنّه كان من القانوني العام الماضي مشاركة المعلومات حول قنوات المكابح، لكنّها باتت مكوّنًا مدرجًا لموسم 2020، ما يعني أنّ على الفريق تصميمها بنفسها.

"من المستحل أن تكون غير قانونية" قال زافناور عن قنوات تهوية المكابح، مُضيفًا: "فقط حتى تعلمون، فإنّ قنوات المكابح تتطلب وقتًا طويلًا لتصميمها وإنتاجها، حيث أنّها معقدة جدًا جدًا، كما أنّ لدينا 886 رسمة منفردة لقنوات تهوية المكابح لدينا".

وأصرّ زافناور على أنّ الفريق ليس لديه خطة بديلة كونه لا يملك تصميمًا بديلًا.

فقال: "لقد احتجّوا على قنوات المكابح، ونحن لا نملك أيّة قنوات مكابح أخرى، وذلك بشكل أساسي كونها قانونية. لسنا قلقين تمامًا حيال ذلك الأمر، قنوات المكابح لدينا قانونية، وقمنا باستخدامها نهاية الأسبوع الماضي، ومرّة أخرى نهاية هذا الأسبوع، وسنستعملها مجددًا في سيلفرستون".

هذا واعترف زافناور ببعض الإحباط جرّاء الانتظار من أجل إثبات قضية الفريق، حيث تمّ السماح رسميًا لريسينغ بوينت بثلاثة أسابيع كي تجمع أدلة قانونية سيارتها بعد جائزة ستيريا الكبرى، إذ من المتوقّع أن تُقام جلسة الاستماع في الأسبوع الذي يسبق جائزة بريطانيا الكبرى.

"السبب الوحيد الذي ربما يُشعرك بالإحباط هو أنّنا نملك بالفعل كل المعلومات عن كيفية تصميمنا وتطويرنا لقنوات تهوية المكابح" قال زافناور.

وتابع: "بقية العالم لا يعلم ذلك بعد كوننا لم نكشف عنه للمراقبين، في حين أنّنا كشفناه لفيا وكانت راضية عمّا قمنا به وأنه قانوني تمامًا. مع ذلك، ليست تلك طريقة عمل النظام القضائي، حيث أنّ المراقبين هم من لهم الحق والسلطة في الحكم على ذلك. والآن علينا تقديم هذه المعلومات للمراقبين كذلك".

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وأكمل: "ذلك الأمر يتطلب وقتًا، إذ أنه وعندما أتت فيا إلينا للتحقيق في كيفية تصميمنا وتطويرنا للسيارة، بما في ذلك قنوات تهوية المكابح، قدموا إلى المصنع، وأمضوا يومين هناك، وقابلوا الفريق ونظروا في كل رسوماتنا، واطّلعوا على عملية التصميم والتطوير، وما قمنا به في نفق الهواء وما يتعلق بديناميكا الموائع الحسابية، وكيف وصلنا إلى تلك المرحلة، وكانوا راضين عن كل ذلك".

واختتم: "لا يُمكنك القيام بذلك مع المراقبين. عليك جلب البيانات إليهم، ومن ثمّ شرح دفاعك بالكلمات على الورق إلى جانب الرسومات، وتفصيل ما قمت به. وذلك يستغرق وقتًا أطول بعض الشيء. لذلك فإنّ سبب إحباطي الوحيد هو أنّني أعلم ما قمنا به ولماذا هو قانوني. وأنّه لم يكن تحايل على ثغرة في القوانين أو شيء من هذا القبيل. من المحبط أن أعلم بأنّ وضعنا قانوني وأتلقى كل تلك الأسئلة حول ما سيحدث لو خسرت هذه القضية؟ هذا أمر محبط".