فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
94 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
129 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح

المشاركات
التعليقات
ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح
20-07-2020

أبدى أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ وبينت ثقته في استحالة أنّ تكون قنوات تهوية المكابح على سيارة فريقه غير قانونية، حيث ادّعى بأنّ لديه "886 من الرسومات" التي ستساهم في إثبات ذلك.

تقدّمت رينو باحتجاج جديد على سيارتي ريسينغ بوينت عقب جائزة المجر الكبرى، وهو الأمر الذي توقّعته "فيا" قُبيل السباق.

حيث سيتمّ الآن الاستماع لكلّ هذه الاحتجاجات سويّة من قِبَل نفس المجموعة من المراقبين.

وتدّعي رينو أنّ ريسينغ بوينت قد تلقّت تصاميم قنوات تهوية المكابح لسيارة مرسيدس من موسم 2019 "دبليو10". ويتمحور ذلك الاحتجاج حول حقيقة أنّه كان من القانوني العام الماضي مشاركة المعلومات حول قنوات المكابح، لكنّها باتت مكوّنًا مدرجًا لموسم 2020، ما يعني أنّ على الفريق تصميمها بنفسها.

اقرأ أيضاً:

"من المستحل أن تكون غير قانونية" قال زافناور عن قنوات تهوية المكابح، مُضيفًا: "فقط حتى تعلمون، فإنّ قنوات المكابح تتطلب وقتًا طويلًا لتصميمها وإنتاجها، حيث أنّها معقدة جدًا جدًا، كما أنّ لدينا 886 رسمة منفردة لقنوات تهوية المكابح لدينا".

وأصرّ زافناور على أنّ الفريق ليس لديه خطة بديلة كونه لا يملك تصميمًا بديلًا.

فقال: "لقد احتجّوا على قنوات المكابح، ونحن لا نملك أيّة قنوات مكابح أخرى، وذلك بشكل أساسي كونها قانونية. لسنا قلقين تمامًا حيال ذلك الأمر، قنوات المكابح لدينا قانونية، وقمنا باستخدامها نهاية الأسبوع الماضي، ومرّة أخرى نهاية هذا الأسبوع، وسنستعملها مجددًا في سيلفرستون".

هذا واعترف زافناور ببعض الإحباط جرّاء الانتظار من أجل إثبات قضية الفريق، حيث تمّ السماح رسميًا لريسينغ بوينت بثلاثة أسابيع كي تجمع أدلة قانونية سيارتها بعد جائزة ستيريا الكبرى، إذ من المتوقّع أن تُقام جلسة الاستماع في الأسبوع الذي يسبق جائزة بريطانيا الكبرى.

"السبب الوحيد الذي ربما يُشعرك بالإحباط هو أنّنا نملك بالفعل كل المعلومات عن كيفية تصميمنا وتطويرنا لقنوات تهوية المكابح" قال زافناور.

وتابع: "بقية العالم لا يعلم ذلك بعد كوننا لم نكشف عنه للمراقبين، في حين أنّنا كشفناه لفيا وكانت راضية عمّا قمنا به وأنه قانوني تمامًا. مع ذلك، ليست تلك طريقة عمل النظام القضائي، حيث أنّ المراقبين هم من لهم الحق والسلطة في الحكم على ذلك. والآن علينا تقديم هذه المعلومات للمراقبين كذلك".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "ذلك الأمر يتطلب وقتًا، إذ أنه وعندما أتت فيا إلينا للتحقيق في كيفية تصميمنا وتطويرنا للسيارة، بما في ذلك قنوات تهوية المكابح، قدموا إلى المصنع، وأمضوا يومين هناك، وقابلوا الفريق ونظروا في كل رسوماتنا، واطّلعوا على عملية التصميم والتطوير، وما قمنا به في نفق الهواء وما يتعلق بديناميكا الموائع الحسابية، وكيف وصلنا إلى تلك المرحلة، وكانوا راضين عن كل ذلك".

واختتم: "لا يُمكنك القيام بذلك مع المراقبين. عليك جلب البيانات إليهم، ومن ثمّ شرح دفاعك بالكلمات على الورق إلى جانب الرسومات، وتفصيل ما قمت به. وذلك يستغرق وقتًا أطول بعض الشيء. لذلك فإنّ سبب إحباطي الوحيد هو أنّني أعلم ما قمنا به ولماذا هو قانوني. وأنّه لم يكن تحايل على ثغرة في القوانين أو شيء من هذا القبيل. من المحبط أن أعلم بأنّ وضعنا قانوني وأتلقى كل تلك الأسئلة حول ما سيحدث لو خسرت هذه القضية؟ هذا أمر محبط".

المقال التالي
فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء

المقال السابق

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء

الأكثر شعبية اليوم

ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1 / فورمولا 1
22د

ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر

ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء

ألبون يحتفظ بمركزه الخامس في سباق جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

ألبون يحتفظ بمركزه الخامس في سباق جائزة المجر الكبرى

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم
فورمولا 1 / فورمولا 1

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز

وولف: مزاعم بينوتو حول المحرّك مجرّد "هراء جديد"
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: مزاعم بينوتو حول المحرّك مجرّد "هراء جديد"

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1 / فورمولا 1
22د

ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر

ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق ريسينغ بوينت

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء

2
فورمولا 1

ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح

22د
3
فورمولا 1

ألبون يحتفظ بمركزه الخامس في سباق جائزة المجر الكبرى

4
فورمولا 1

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم

5
فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر

أحدث ملفات الفيديو

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى 05:48
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟ 05:55
فورمولا 1

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى 03:50
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا 06:18
فورمولا 1

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1

ريسينغ بوينت لديها "886 من الرسومات" التي تثبت قانونية قنوات تهوية المكابح

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء
فورمولا 1

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر
فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر

ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر
فورمولا 1

ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر

ألبون يحتفظ بمركزه الخامس في سباق جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1

ألبون يحتفظ بمركزه الخامس في سباق جائزة المجر الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.