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ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو

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ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو
01-08-2020

أكّدت ريسينغ بوينت بأنّه ليس هنالك بند لفك الارتباط في عقد سائقها سيرجيو بيريز يتطلّب من الفريق اتّخاذ قرار بشأن مستقبل المكسيكي قبل 31 يوليو/تموز.

تخوض ريسينغ بوينت حاليًا محادثات مع سائق فيراري سيباسيتان فيتيل من أجل ضمّه إلى الفريق الذي سيكون تحت اسم أستون مارتن في 2021، على الرُغم من امتلاك الفريق لسائقَين ما يزالان ضمن فترة عقديهما.

حيث يملك كلّ من بيريز وزميله الحالي لانس سترول عقدين طويلي الأمد مع الفريق، ما يعني أنّ يجب التوصّل لاتفاق خروج مع أحدهما إذا ما رغبت ريسينغ بوينت بخدمات فيتيل العام المُقبل.

وكان بيريز قد صرّح الأسبوع الماضي بأنّه "من الواضح" من سيغادر ريسينغ بوينت لإفساح المجال لفيتيل، بالنظر إلى أنّ والد سترول، لورانس، هو مالك الفريق.

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فيما أُشيع بأنّ بندًا في عقد بيريز ينص على أنّ أي فك ارتباط مع الفريق يجب أن يتمّ بحلول 31 يوليو/تموز، مع تجاوزنا لذلك التاريخ يوم أمس الجمعة.

لكنّ أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أكّد بأنّ التكهنات بأنّ خيار تسريح بيريز قد فقد صلاحيته في 31 يوليو/تموز غير صحيحة.

فقال: "لا نحبّذ عادة الإفصاح عن تفاصيل عقودنا، لكنّني سأنتهز هذه الفرصة كي أخبركم بأنّ خيار الانفصال الذي تقولون بأنّه فقد صلاحيته اليوم غير صحيح. الوضع ليس هكذا".

ولطالما كان الفريق وبيريز متحفظَين حيال المناقشات حول مستقبلهما سويًا، إذ أكّدا مرارًا بأنّ هنالك عقد قائم بينهما لموسم 2021.

وقد سبق وأكّد بيريز بأنّ هنالك بنودًا داخل عقده تسمح بالفعل بفك الارتباط مبكرًا، والتي ترتبط بشكل كبير باتفاقات الرعاية.

في المقابل، يبدو بأنّ ريسينغ بوينت تمثّل الفرصة الأمثل أمام بطل العالم أربع مرات فيتيل ليبقى على شبكة انطلاق الفورمولا واحد في 2021 بعدما آثرت فيراري عدم تجديد عقده لما بعد الموسم الجاري.

وقال فيتيل يوم أمس الخميس على هامش جائزة بريطانيا الكبرى أنّه "ليس في عجلة من أمره" لاتخاذ قرار بشأن مستقبله.

"ربّما من الواقعي الانتظار قليلًا والتحلّي بالصبر. قد يعني ذلك بضعة أسابيع أو أكثر. سيكون الوقت وحده كفيلًا بتقديم الإجابة. لم يتغيّر أيّ شيء منذ ثلاثة أسابيع أو قبل السباقات الثلاثة الأولى" قال الألماني.

وأكمل: "لست في عجلة من أمري، أريد التأكّد من أنّني أتّخذ القرار الصحيح لي، وسأمضي قدمًا حينها".

جديرٌ بالذكر أنّ بيريز غائب عن المشاركة في جائزة بريطانيا الكبرى بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث يحل مكانه نيكو هلكنبرغ ضمن مجريات نهاية الأسبوع.

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