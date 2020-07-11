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ريسينغ بوينت: "لا مكان شاغر" ضمن الفريق لضمّ فيتيل في 2021

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ريسينغ بوينت: "لا مكان شاغر" ضمن الفريق لضمّ فيتيل في 2021
11-07-2020

أكدت ريسينغ بوينت "أنها لا تمتلك مكاناً" ضمن فريقها لضم سيباستيان فيتيل في الموسم المقبل للفورمولا واحد بالرغم من التكهنات التي ربطت الألماني بانتقال محتمل إلى الفريق.

مع رحيل فيتيل عن فيراري نهاية الموسم الجاري، فإن خياراته في البقاء ضمن البطولة للموسم المقبل تبدو ضئيلة، حيث أغلقت رينو تلك الاحتمالية بتوقيعها مع فرناندو ألونسو.

وبينما ما زالت ريد بُل ومرسيدس احتمالين ممكنين، لكن الفريقين ملتزمان بتشكيلتهما الحالية للموسم المقبل.

كل ذلك ترك ريسينغ بوينت كفرصة ممكنة أمام فيتيل، حتى بالرغم من ارتباط الفريق الذي ستتغير تسميته إلى أستون مارتن في 2021، بسائقيه سيرجيو بيريز ولانس سترول.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة ستيريا الكبرى، أشار أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت بوضوح إلى أن فيتيل ليس خياراً للفريق.

فقال: "ذلك إطراء لنا أن يفكر بطل عالم أربع مرات بالانضمام إلى فريقنا، لكن ربما لأن السيارة باتت أسرع قليلاً الآن".

وأكمل: "لكن لدينا عقدان طويلا الأمد مع سائقَينا، لذا من المنطقي أنه ليس لدينا مكان شاغر".

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بالمقابل، أشار فيتيل إلى أنه اقترب من حسم قراره حيال مستقبله، حيث أوضح أن ريسينغ بوينت تمتلك بالتأكيد إمكانيات مثيرة للاهتمام هذا الموسم.

فقال: "السباق هو الأهم حالياً بالنسبة لي، من ثم سنرى ما سيحصل في الأسابيع المقبلة أو الأشهر المقبلة، ما هي الفرص وغير ذلك".

وأكمل: "بعيداً عن ذلك، أعتقد أن ريسينغ بوينت أظهرت أداءً قوياً جداً، وستكون بالتأكيد ضمن موقع جيد للغاية هذا الموسم".

واختتم: "أعلم قسماً من هذا الفريق، أعلم بعض أفراده بشكل جيد ومنذ فترة طويلة. من الواضح أنها فرصة جيدة بالنسبة لهم هذا الموسم، أن يمتلكوا سيارة جيدة بوسعها المنافسة".

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