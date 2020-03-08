ريسينغ بوينت: "لا فرصة" منطقية للسعي نحو تطوير نظام "داس" مماثل لمرسيدس

تسببت مرسيدس بالكثير من الجدل خلال تجارب برشلونة الشتوية قبل موسم 2020، وذلك حين ظهر سائقاها لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس تحت أعين الكاميرات وهما يسحبان المقود ناحيتهما على المقاطع المستقيمة ويعيدانه إلى مكانه ضمن المنعطفات.

وبالرغم من أن الفرق المنافسة بحثت في فائدة مثل هذا الاختراع، إلا أن السؤال ما زال قائماً حيال كمية الأفضلية التي يمنحها بالمقارنة مع الاستثمارات التي يجب صرفها لتطوير نظام مماثل.

ويرى أندرو غرين المدير التقني لدى فورس إنديا أن الفريق لن يسعى وراء نظام مماثل نظراً لأن قوانين 2021 ستمنعه بطبيعة الحال.

فقال: "إنه مشروع هام، لكنه كبير لدرجة أنني أتوقع أنه يتطلب هيكلاً جديداً كاملاً للسيارة (إن كنا سنسعى لتطوير نظام مماثل)".

وأكمل: "حتى وإن لم تكن هناك تغييرات في القوانين لموسم 2021، فإنني أشكّ بأننا كنا لنسعى نحو نظام مماثل هذا العام. لكن حقيقة أن القوانين ستتغير بالفعل وأن مثل هذا النظام سيصبح ممنوعاً، لذا لا فرصة واقعية للعمل عليه".

بالمقابل، أوضح غرين أن نظام "داس" لن يكون إلا وزناً إضافياً يمكن الاستفادة منه في موقع آخر، وأنه لا ضمانة على تحسّن الأداء باستعماله.

فقال: "أعتقد أننا حصلنا على نظرة حيال الفوائد الممكنة. لم نجرِ أية عمليات محاكاة عليه. لكن الوزن المطلوب لاعتماد مثل هذا الجهاز يمكن الاستفادة منه (في موقع آخر)".

وأكمل: "أعتقد أن مدى فائدته تعتمد على العديد من العوامل. بدءاً من الإطارات مروراً بالمسار انتهاءً بأساسيات توجيه السيارة".

واختتم: "الفوائد تعتمد على العديد من العوامل. على بعض الحلبات، ستكون هناك فوائد قليلة، لكن الأداء قد يتحسن عدة أعشار في حلبات أخرى. المسألة متغيرة".