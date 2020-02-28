ريسينغ بوينت لا تنفي إمكانية منافسة فيراري في 2020

قدم فريق سيلفرستون بداية قوية في تجارب برشلونة الشتوية مع سيارته الجديدة والتي تم استيحاء تصميمها من مقاتلة مرسيدس لموسم 2019.

بينما صرح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري - التي اعترفت أنها متأخرة بعض الشيء عن الموقع الذي ترغبه - أن ريسينغ بوينت قد تكون شوكة في خاصرة الحصان الجامح بالفعل.

حيث قال بينوتو في تصريح لقناة "سكاي": "إنهم بالتأكيد قريبون جداً. أعتقد أن ذلك غير مفاجئ بالنظر إلى شكل السيارة (المماثل لمرسيدس 2019)، لذا نعم إنهم يشكلون تهديداً".

وأكمل: "لكنني مقتنع كذلك بأن فيراري فريق قوي بما يكفي لدفع تطوير السيارة، وضمان تقديم أداء كافٍ مستقبلاً يبعدنا عن التهديد".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يشعر بأن تعليقات بينوتو تكرر ثقة ريسينغ بوينت حيال سيارتها، أجاب غرين: "سنرى. نحن نحاول استخلاص أقصى ما يمكننا من الحزمة التي نمتلكها".

وتابع: "من ثم أعتقد أننا سنرى موقعنا خلال السباقات الأولى. الوضع يبعث على التفاؤل بالتأكيد".

بالمقابل، يرى سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت، أن السيارة الحالية هي أفضل سيارة فورمولا واحد قادها في مسيرته المهنية حتى الآن، بينما أشار غرين إلى كمية العمل الباقية أمام الفريق.

فقال: "سأكذب لو قلت بأننا غير مسرورين من سيارتنا. نحن مسرورون بما لدينا".

وأكمل: "مستوى الأداء الذي رأيناه من السيارة، كان متوقعاً نوعاً ما بعد أن حصلنا على بيانات نفق الهواء والمحاكي".

وتابع: "قاد السائقان السيارة منذ عدة أسابيع وأكدا حماستهما الهائلة حيالها. لذا فهما مستعدان".

واختتم: "نحن غير واثقون إن كنا سنتمكن من استخلاص كامل قدراتها التي رأيناها خلال العمل على جهاز المحاكاة. لكن كل شيء يشير إلى انتقال كاملٍ لذلك النموذج إلى أرض الواقع".