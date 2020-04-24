ريسينغ بوينت: كان بوسع الفورمولا واحد إقامة سباق أستراليا بشكل آمن

تمّ إلغاء الجولة الافتتاحية من موسم 2020 المعلّق حتى الآن، قبل ساعات فقط من بداية التجارب الحرة وذلك عقب إعلان إصابة أحد موظفي فريق مكلارين بفيروس "كورونا".

واجتمعت الفرق في محادثات طوال الليل من يوم الخميس حتى الجمعة بعد ذلك، حيث كان من المفترض أن يقام السباق وفق المقرر.

لكن اتخذ لاحقاً قرار إلغاء السباق وسط تصاعد المخاوف، حيث لم تكن إلا فرق ريد بُل، ألفا تاوري وريسينغ بوينت ترغب بالمشاركة في التجارب.

ويرى زافناور أنه كان من الممكن إقامة سباق أستراليا بشكل آمن، بالرغم من الشكوك التي كانت تحيط بالحدث حينها.

حيث قال في تصريح لشبكة "سي أن أن": "كان من الصعب توقع ما سيحصل في ملبورن، لكن عند النظر إلى ما حصل الآن، أعتقد أنه كان بوسعنا إقامة السباق بشكل آمن".

وأكمل: "كانت نسبة الخطورة منخفضة جداً، وأعتقد أنه كان بوسعنا إقامة السباق. لقد منحتنا الحكومة الأسترالية الضوء الأخضر لذلك".

وتابع: "لكن، كانت هناك الكثير من الاحتمالات المجهولة حينها، أعتقد أننا اتخذنا قراراً بعدم إقامة السباق درءاً لجميع المخاطر الممكنة".

من جهة أخرى، كشف زافناور أنه وصل إلى البادوك صباح الجمعة وهو يتوقع مواصلة التجارب بعد الاجتماع الليلي.

فقال: "مساء الخميس، أنهينا الاجتماع الساعة 2 صباحاً تقريباً، وفي تلك المرحلة كانت الأغلبية مع إقامة السباق".

وأكمل: "ذهبنا إلى النوم، واستيقظت بعد أربع ساعات، لأجد الجميع في البادوك يقولون: ’لن نخوض السباق’. قلتُ: ’نعم سنخوضه، منذ أربع ساعات فقط صوّتنا على إقامته!’".

وأردف: "اتخذنا قراراً بعدم المخاطرة، وربما كان ذلك الخيار الأفضل حينها".

واختتم: "لكن، وعند النظر إلى ما حصل، أعتقد أنه كان بوسعنا إقامة السباق بشكل آمن".