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ريسينغ بوينت قد تنقل تركيزها نحو وتيرة التصفيات

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ريسينغ بوينت قد تنقل تركيزها نحو وتيرة التصفيات

قال أندرو غرين المدير التقنيّ لفريق ريسينغ بوينت أنّ الفريق قد ينقل تركيزه نحو البحث عن مزيد الأداء على صعيد وتيرة التصفيات في السباقات الأخيرة من الموسم.

ركّزت الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون على حماية الإطارات في السباقات، نتيجة لذلك فإنّ خيارات الإعدادات أضرّت بالوتيرة على مدار اللفّة الواحدة.

وتحتلّ ريسينغ بوينت المركز الخامس في بطولة الصانعين، وذلك على بُعد نقطة يتيمة من رينو الثالثة ومتعادلة مع مكلارين.

وبالرغم من أنّ المعركة احتدمت في الفترة الأخيرة، فإنّ الفريق توقّف عن تطوير السيارة الحاليّة ونقل تركيزه صوب سيارة 2021.

وقال غرين لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بدأنا بالتركيز على العام المقبل منذ فترة".

وأضاف: "هناك تغييرات انسيابيّة كبيرة ضروريّة للعام المقبل. لذا بدأنا العمل عليها منذ فترة. ليس لدينا تحديثات إضافيّة مخطّطٌ لها للسباقات الأخيرة".

وأكمل: "لا أزال أعتقد بأنّ هناك المزيد من الأداء في السيارة. وأظهرنا خلال السباقَين الماضيين أنّنا قادرون على تقديم أداء قوي في السباقات.، السيارة سريعة جدًا يوم الأحد".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّنا سنرى في السباقات الأخيرة إن كنّا نحتاج لتغيير المعادلة قليلًا، وربّما نميل أكثر إلى جانب التصفيات عوضًا عن السباق. لا نزال قريبين من المعركة، ستكون معركة جيّدة".

وبخصوص ما سيُحدث الفارق، قال البريطاني: "إنّها معركة حامية بين المجموعة، ونحن نتنافس بقوّة، وسيرتكب البعض الأخطاء".

وأضاف: "ترون تسابقًا حقيقيًا في جزء من الفرق، ونتنافس على شيء مهم، وهو المركز الثالث في البطولة. يُمكنكم رؤية ذلك في مقاربة السائقين".

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