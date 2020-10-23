ريسينغ بوينت: فيتيل بحاجة إلى "بعض الحُب"

سيدافع بطل العالم في الفورمولا واحد أربع مرات فيتيل عن ألوان الفريق البريطاني باسمه الجديد أستون مارتن في 2021، وذلك بعدما تخلّت فيراري عن خدماته لصالح كارلوس ساينز الإبن.

ويرى لورانس سترول مالك فريق أستون مارتن السائق الألماني كعامل أساسي في التقدم والنموّ المستقبلي لفريقه، من الناحيتين التقنية والتسويقية.

وخاض فيتيل موسمًا صعبًا هذا العام، حيث تراجع على نحوٍ ثابت خلف زميله الحالي شارل لوكلير في التصفيات، كما يملك في جُعبته 17 نقطة فقط بعد 11 سباقًا، بالمقارنة مع 63 نقطة في رصيد المونغاسكي، إلى جانب عجزه أحيانًا عن المرور إلى القسم الأخير من التصفيات.

ومن الواضح بأنّ فيتيل يعاني من أجل استخلاص الأداء من سيارة القلعة الحمراء "اس اف1000" بالمقارنة مع زميله، لكنّ غرين يعتقد بأنّ ريسينغ بوينت بوسعها العام المُقبل تطوير سيارة تناسب أسلوب قيادته.

فقال: "لا أعلم تحديدًا ما سبب المشاكل في فيراري، فلسنا في موضع يخوّلنا الحصول على مثل هذه المعلومات، لكنّني واثق أنّ بمقدورنا مساعدة سيباستيان على العودة إلى أفضل حالاته من جديد. أعتقد أنّه بحاجة إلى بعض الحُب، وهو أمر على الأرجح لا يحصل عليه في الوقت الحالي. إنّه بطل عالم متعدد، حيث أنّك لا تنسى كيف تقود السيارة".

وأضاف: "أعتقد أنّ لدينا القدرة والأدوات والأشخاص من أجل منحه سيارة يُمكنه قيادتها من جديد، وأن يشعر بالراحة معها، لنصل به إلى الموقع المناسب".

وتابع: "سيكون بمقدورنا كذلك إيصاله إلى الذهنية السليمة، ومن ثم سيعود ببساطة إلى سيباستيان الذي نعرفه، أنا واثق تمامًا أننا نستطيع إيصاله إلى هناك. أتطلّع لهذا الأمر، حيث سنخوض وقتًا مثيرًا بالفعل. لا أطيق الانتظار من أجل أن يطأ أرض المصنع العام المُقبل".

جديرٌ بالذكر أنّ غرين قد أشار مؤخّرًا إلى أنّ نيكو هلكنبرغ قد ساهم في تطوير سيارة "آر.بي20" عندما لعب دور السائق الاحتياطي وحل مكان بيريز في جولتي سيلفرستون في أغسطس/آب الماضي، مُوضحًا أنّ الفريق متطلّع إلى البيانات التي قد يقدّمها سائق بخبرة فيتيل.