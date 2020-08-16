ريسينغ بوينت "غير متفاجئة" بعودة بيريز القويّة إلى الفورمولا واحد

عبّر زانفوار عن ثقته في أنّ الفريق المتمركز في سيلفرستون بوسعه إظهار أداء أفضل بكثير في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، وذلك على إثر معاناته في ترجمة وتيرته القويّة في التصفيات إلى أداء قويّ في السباقات.

وبعد غيابه عن سباقَي سيلفرستون، جاءت نتيجة تحليل بيريز سلبيّة ما سمح له بالمشاركة في سباق برشلونة الذي تأهّل فيه رابعًا مباشرة أمام زميله لانس سترول.

وقال زافناور: "كلّا، لست متفاجئًا. شعر بأنّه في حال جيّدة طوال الوقت".

وأضاف: "أعتقد بأنّه عانى من صداعٍ في يومٍ واحد. ولم يكن قادرًا على فهم سبب عدم تواجده في السيارة في السباق الماضي على سبيل المثال، كونه كان يتمرّن في شقّته أثناء تواجده في الحجر الصحيّ. لذا فقد حافظ على لياقته".

وأردف: "لا أريد أن أقول بأنّه لم يُعانِ من أيّة أعراض، لكنّه كان قريبًا من ذلك إذ أنّ الشيء الوحيد الذي عانى منه كان صداعًا في يومٍ واحد. لا أعلم إن كان ليُعاني من ذلك الصداع بصرف النظر عن حمله للفيروس أم لا".

وأكمل: "لكنّني لست متفاجئًا. من الجيّد أن نذكر أنّ السائقين يقودون كثيرًا على هذه الحلبة. الأمر كما لو أنّها مزروعة في عقولهم".

وركّز الفريق على العمل على فهم الإطارات من أجل السباق طوال عطلة نهاية أسبوع برشلونة، لهذا السبب لم يتواجد الفريق في المقدّمة إلّا في الوقت الحاسم في التصفيات.

وقال زافناور: "تعلّمنا المزيد بالتأكيد. جمعنا بيانات في الفترة الشتويّة هنا كذلك، نعلم سلوك السيارة على هذه الحلبة".

وأكمل: "الأمر الوحيد الذي أردنا العمل عليه هو اختلاف الأحوال الجويّة، إذ في آخر مرّة كنّا فيها هنا فلم تكن الأجواء بهذه الحرارة، حرارة سطح المسار مختلفة جدًا، ولذلك تأثيرٌ كبيرٌ على الإطارات، لذا أردنا التأكّد من تركيزنا على فهم الإطارات طوال عطلة نهاية الأسبوع".