فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها

المشاركات
التعليقات
ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها
25-06-2020

قال آندرو غرين المدير التقني لدى فريق ريسينغ بوينت أنّ إدارة نظام المكوّنات المصادق عليها الجديد في 2020 و2021 لن يكون أمرًا سهلًا، حيث ستواجه الفرق خطر الاستبعاد إذا ما ارتكبت خطأ في ذلك الجانب.

كأحد إجراءات تقليل النفقات، تمّ تجميد تطوير بعض المكونات على سيارات الفورمولا واحد حتّى نهاية موسم 2021 بدءًا من السباق الافتتاحي لهذا الموسم في النمسا، في حين سيبدأ تجميد تطوير البعض الآخر بدءًا من 30 سبتمبر/أيلول من العام الجاري، فيما سيسمح نظام لمفاتيح التطوير للفرق بإجراء بعض التغييرات بعد هذه التواريخ.

وقال غرين أنه سيكون من الهام للغاية بالنسبة للفرق أن تكون المكوّنات المصادق عليها لديها في أفضل حالة وتضمن أن يتمّ استخدام الخصائص الموافق عليها فقط، وعليه تمّ تشكيل مجموعة مختصة في ذلك الجانب داخل ريسينغ بوينت لمتابعة ذلك الأمر.

"الأمر معقّد للغاية بكل تأكيد" قال غرين عن النظام الجديد، مُضيفًا: "فيما يتعلّق بإدارة ذلك الجانب من قبل الفرق وكذلك فيا، فإنّ الأمر معقّد بشكل كبير، ويتطلّب قدرًا كبيرًا من الموارد للقيام به".

وتابع: "نتفهّم أسباب اعتماد ذلك النظام، ولذلك علينا أن نعرف من جانبنا كذلك ما نحتاج إليه من ناحية الموادر من إجل إدارته. إنّه قانون تقني، وعليه وإذا ما ارتُكب خرق لقانون المكونات المصادق عليها، فستكون العقوبة استبعاد فوري من الحدث، وتلك عقوبة خطيرة للغاية".

وأكمل: "بوضع ذلك في الحسبان،  فقد شكّلنا فريقًا متخصصًا يعمل على إدارة المكونات المصادق عليها بدءًا من السباق الأوّل في الموسم وحتى نهاية 2021".

اقرأ أيضاً:

ولحسن الحظ فإنّ الحظر المفروض على معظم جوانب التطوير الميكانيكي قد حرّر المهندسين الذين بات بمقدورهم الآن التركيز على متابعة المكونات المجمّدة من ناحية التطوير.

"تجميد التطوير يتركز بالشكل الأكبر على الجانب الميكانيكي، ولذلك بوسعنا الاستعانة بتلك الفرق التي لا تقوم بتصميم مكونات جديدة في إدارة المكونات المصادق عليها" قال غرين.

وأردف مؤكًّدًا على ضرورة تفادي الفرق لخرق ذلك القانون عن طريق الخطأ: "نعي جيّدًا تلك المخاطر، لأن الوضع جديد، وسيكون من السهل للغاية الوقوع في الأخطاء دون قصد".

واختتم: "نحاول ضمان أن تكون كل البروتوكولات موضوعة في مكانها حتّى لا نقع في الخطأ - ومن دون قصد. سيكون الوضع حينها قاسيًا بهذا الشكل".

اقرأ أيضاً لنفس الكاتب:

المقال التالي
رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي

المقال السابق

رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي

trending اليوم

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها
فورمولا 1 / فورمولا 1
12د

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها

فورمولا إي: فريق ماهيندرا يضم لين بديلاً عن فيرلاين لبقية الموسم
فورمولا إي / فورمولا إي

فورمولا إي: فريق ماهيندرا يضم لين بديلاً عن فيرلاين لبقية الموسم

هيل: روزنامة 2020 المختصرة ستؤدي إلى معارك مشتعلة على اللقب
فورمولا 1 / فورمولا 1

هيل: روزنامة 2020 المختصرة ستؤدي إلى معارك مشتعلة على اللقب

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها
فورمولا 1 / فورمولا 1
12د

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها

رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي
فورمولا 1 / فورمولا 1
47د

رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين
فورمولا 1 / فورمولا 1

ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها

12د
2
فورمولا إي

فورمولا إي: فريق ماهيندرا يضم لين بديلاً عن فيرلاين لبقية الموسم

3
فورمولا 1

هيل: روزنامة 2020 المختصرة ستؤدي إلى معارك مشتعلة على اللقب

أحدث ملفات الفيديو

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي 03:41
فورمولا 1

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون 02:34
فورمولا 1

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها

رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي
فورمولا 1

رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني
فورمولا 1

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين
فورمولا 1

ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد
فورمولا 1

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.