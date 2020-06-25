ريسينغ بوينت: على فرق الفورمولا واحد تفادي العقوبات "القاسية" للمكونات المجمّد تطويرها

كأحد إجراءات تقليل النفقات، تمّ تجميد تطوير بعض المكونات على سيارات الفورمولا واحد حتّى نهاية موسم 2021 بدءًا من السباق الافتتاحي لهذا الموسم في النمسا، في حين سيبدأ تجميد تطوير البعض الآخر بدءًا من 30 سبتمبر/أيلول من العام الجاري، فيما سيسمح نظام لمفاتيح التطوير للفرق بإجراء بعض التغييرات بعد هذه التواريخ.

وقال غرين أنه سيكون من الهام للغاية بالنسبة للفرق أن تكون المكوّنات المصادق عليها لديها في أفضل حالة وتضمن أن يتمّ استخدام الخصائص الموافق عليها فقط، وعليه تمّ تشكيل مجموعة مختصة في ذلك الجانب داخل ريسينغ بوينت لمتابعة ذلك الأمر.

"الأمر معقّد للغاية بكل تأكيد" قال غرين عن النظام الجديد، مُضيفًا: "فيما يتعلّق بإدارة ذلك الجانب من قبل الفرق وكذلك فيا، فإنّ الأمر معقّد بشكل كبير، ويتطلّب قدرًا كبيرًا من الموارد للقيام به".

وتابع: "نتفهّم أسباب اعتماد ذلك النظام، ولذلك علينا أن نعرف من جانبنا كذلك ما نحتاج إليه من ناحية الموادر من إجل إدارته. إنّه قانون تقني، وعليه وإذا ما ارتُكب خرق لقانون المكونات المصادق عليها، فستكون العقوبة استبعاد فوري من الحدث، وتلك عقوبة خطيرة للغاية".

وأكمل: "بوضع ذلك في الحسبان، فقد شكّلنا فريقًا متخصصًا يعمل على إدارة المكونات المصادق عليها بدءًا من السباق الأوّل في الموسم وحتى نهاية 2021".

ولحسن الحظ فإنّ الحظر المفروض على معظم جوانب التطوير الميكانيكي قد حرّر المهندسين الذين بات بمقدورهم الآن التركيز على متابعة المكونات المجمّدة من ناحية التطوير.

"تجميد التطوير يتركز بالشكل الأكبر على الجانب الميكانيكي، ولذلك بوسعنا الاستعانة بتلك الفرق التي لا تقوم بتصميم مكونات جديدة في إدارة المكونات المصادق عليها" قال غرين.

وأردف مؤكًّدًا على ضرورة تفادي الفرق لخرق ذلك القانون عن طريق الخطأ: "نعي جيّدًا تلك المخاطر، لأن الوضع جديد، وسيكون من السهل للغاية الوقوع في الأخطاء دون قصد".

واختتم: "نحاول ضمان أن تكون كل البروتوكولات موضوعة في مكانها حتّى لا نقع في الخطأ - ومن دون قصد. سيكون الوضع حينها قاسيًا بهذا الشكل".