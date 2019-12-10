ريسينغ بوينت: سيارات 2021 ستكون "تُحفًا فنية صعبة في قيادتها"

الجانب الأساسي في قوانين 2021 يتمثّل في تسهيل عملية ملاحقة السيارة في الأمام على السائقين، وذلك بفضل التصميم المعتمد على المؤثرات الأرضية.

وقال غرين أنّ الأبحاث من قِبَل فريقه والفرق الأخرى داخل هذه القوانين تُشير إلى أنّه وبينما ستكون السيارة المُلاحقة مستفيدة من ذلك، لكن الهواء المتّسخ من جناحها الأمامي سيتسبب بمشاكل أخرى.

ويعتقد غرين أنّ الفرق يجب أن تتمتع بمزيد من الحرية فيما يتعلّق بما سيكون بوسعهم القيام به من أجل معالجة المشكلة.

"أعتقد بأنّ هنالك جوانب يُكمن معالجتها مع مزيد من الحرية حول منطقة الجناح الأمامي. حول مقدّمة السيارة أعتقد بأنّ الوضع مقيّد للغاية إلى حد أنّ ذلك سيؤثّر على توجيه السيارة والتحكّم بها" قال غرين.

وأضاف: "ستكون هذه السيارات تُحفًا فنية صعبة في قيادتها. أعتقد بأنّ ذلك أمر إذا ما سمحوا فيه بمزيد من الحرية في التصميم سيسمح لنا بحل هذه المشكلة، ولكن مع الإبقاء على هدف المؤثرات الأرضية والهواء المتدفق".

وعندما طُلب منه من قبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن يوضّح أكثر، قال غرين: "من الناحية الانسيابية، سيكون الوضع غير مستقر تمامًا. لا أعتقد بأنّه سيكون من الرائع مواجهة ذلك. إذ أنّك ترغب بسيارات يُمكن توقّعها على نحو أكبر، حتّى يتسنّى للسائقين الهجوم، والوثوق فيما يقودون عبر معرفة ما سيحدث، والقيادة على الحدود القُصوى وهم يعلمون أنّ السيارة ستكون مستقرة. لكن مما أراه في الوقت الحالي، لن تكون أيًا من تلك العبارات صحيحة لموسم 2021".

وتابع: "الوضع يتمحور أكثر حول ما يحدث في مقدّمة السيارة، وأين يتوجّه الهواء المتّسخ، مباشرة داخل الأنابيب. السيارة الآن تنتج الهواء المتّسخ الخاص بها".

وأشار غرين إلى أنّ الفرق قد حظيت بفرصة ضئيلة للمساهمة في التغييرات التي ستطرأ على القوانين.

فقال: "ليس الأمر مفتوحًا لتتمّ معالجته، فلسنا مسؤولين عن كتابة القوانين. أعتقد بأنّ هنالك بعض المشاكل الأساسية التي تحتاج إلى أنّ تتمّ معالجتها. كما أرى بأنّ المفهوم قابل للتنفيذ، لكنّ النصوص بحاجة إلى بعض التعديل إن صح القول، لنحصل على مجموعة من القوانين تعكس الأهداف الموضوعة. حيث أنّ ما تمّ تقديمه كنموذج لموسم 2021 من قِبَل الفورمولا واحد وما هو مكتوب في القوانين أمران مختلفان تمامًا".

واختتم: "هنالك بعض الجوانب التي يكون الوضع فيها مقيّدًا للغاية إلى حدّ أنّه يكون من المستحيل تصميم أيّ شيء".