ريسينغ بوينت: سنحتاج للمزيد من الوقت لتحقيق مكاسب كبيرة في الفورمولا واحد

على إثر وضع فريق فورس إنديا السابق قيد الحراسة القضائيّة في 2018، ساعد سترول في قيادة مجموعة مستثمرين لشراء الفريق على أمل بناء قوّة أكثر تنافسيّة.

وساعد الاستثمار الفريق على بدء العمل على بعض الخطط الطموحة للمستقبل، لكنّ زافناور قال أنّه يعي تمامًا صعوبات تحقيق تقدّم كبير بشكلٍ فوري.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسع فريق ريسينغ بوينت إبقاء توقّعات سترول الطموحة تحت السيطرة، أجاب: "دائمًا ما أقول بأنّ الأشخاص العقلانيين عندما يحصلون على ذات المعلومات فإنّهم يتوصّلون إلى ذات الاستنتاجات".

وأضاف: "عليك القيام بالأمور مع مرور الوقت في الفورمولا واحد. حتّى مرسيدس فقد تطلّب منها الأمر ثلاثة أعوامٍ للفوز بسباق بعد شراء فريق براون، وكان ذلك فريقًا قد فاز لتوّه بلقب البطولة. كما اشترت ريد بُل فريق جاغوار وكم تطلّب منها الأمر لتحقيق الفوز؟ خمسة أعوام! لذا يأخذ الأمر وقتًا".

وأكمل: "لكنّكم محقّون. لورانس طموح. لكن عليه أن يفهم أنّ الأمر لا يحدث بين ليلة وضحاها".

وواصل شرحه بالقول: "عادة ما يقول البعض: حسنًا، لديكم كلّ الأموال الآن، لا يهمّ. لكن لا تقتصر المسألة على الأموال. لا يُمكنك فعل شيء من دون مال، لكن مع وجود أموال فإنّ الأمر يتطلّب بعض الوقت".

وأردف: "تملك ريد بُل الكثير من المال. قال ديتريتش ماتشيتز افعلوا ما يحلوا لكم. وكذلك مرسيدس تملك الكثير من المال".

وفي حين أنّ فريق ريسينغ بوينت كان قادرًا على الاستثمار في تحديث منشآت مصنعه في سيلفرستون، فإنّه يُخطّط كذلك لبناء مصنعٍ جديد، حيث أوضح زافناور أنّ الفريق لا يملك صكًا أبيضًا لإنفاق ما يشاؤه".

وأردف: "ليس لدينا كلّ المال الذي في العالم. لدينا زيادة في المال الآن لمستوى لم يعد يعيقنا على صعيد التحديثات التي لم نكن قادرين على تمويلها في السابق. عندما تُطوّر السيارة لكن لا يُمكنك إنتاج المكوّنات، فإنّ ذلك يقضي عليك".

وأكمل: "ذلك مستوى التحسّن، إلى جانب ذلك فإنّنا إن أردنا التعاقد مع أحدهم فيُمكننا المضيّ قدمًا في ذلك على عكس السابق".

واختتم بالقول: "لا تزال لدينا ميزانيّة، ربّما هي الأصغر في الفورمولا واحد، لكنّنا كنّا فقط في وضع النجاة في السابق. لم يعد ذلك موجودًا الآن، من المفيد كثيرًا أن تكون قادرًا على التخطيط ووضع التحديثات على السيارة التي تعلم بتوافرها".