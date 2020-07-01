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ريسينغ بوينت: سقف النفقات لن يضر بعلاقتنا مع مرسيدس

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ريسينغ بوينت: سقف النفقات لن يضر بعلاقتنا مع مرسيدس
01-07-2020

لا يعتقد أوتمار زافناور مدير ريسينغ بوينت أنّ تقارب المنافسة في المستقبل سيعرض شراكة الفريق التقنية مع مرسيدس للخطر.

إلى جانب وحدة طاقتها، يزوّد الفريق بطل العالم شريكه ريسينغ بوينت بعلبة التروس وبعض الأنظمة الأخرى، بالإضافة إلى استخدام نفق هواء العلامة الألمانية في براكلي.

وقد أشار سيريل أبيتبول مدير فريق رينو مؤخّرًا إلى أنّ مثل هذه الشراكات قد تكون عرضة للخطر إذا ما ساهم سقف النفقات في تقارب المنافسة وباتت الفرق الكبيرة أقل رغبة وحماسة في تزويد شركائها بالتكنولوجيا التي قد تخوّلهم مقارعتهم.

مع ذلك، قال زافناور أنّ فرق الصدارة الحالية ستظل تحظى بالأفضلية، حتّى إذا ما أغلق فارق المنافسة، لذلك لن يمثّل هذا الأمر مشكلة.

"أتفهم تلك النظرية، لكن ليس بوسعي التنبؤ بالمستقبل" قال زافناور لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "ما أزال أعتقد بأنّ الفرق الكبيرة ستحظى بالأفضلية، حتّى في 2022. لن يستيقظوا فجأة وينسون كيف يطورون سيارة سباقات سريعة. هذا أمر لا يحدث".

وتابع: "هنالك ما هو أكثر من مجرّد امتلاك الأدوات المناسبة، حيث يتمحور الأمر كذلك حول امتلاك الأشخاص المناسبين. وهم لديهم هؤلاء الأشخاص منذ مدة طويلة، ولذلك هم يتواجدون في مواقعهم الحالية".

واستكمل: "عادة، ومن خلال ما رأيته في الماضي عندما يكون هنالك تغييرات تقنية كبيرة، فإنّ الفرق الكبيرة ذات التمويل الجيّد تقوم بعمل أفضل. وما أزال أعتقد بأنّ الوضع سيستمر على ذلك المنوال".

وأكمل: "ربما الاختلاف لن يكون كبيرًا للغاية، وسنكون قادرين على اللحاق بهم بثبات أكبر، لكن ما أزال أرى بأنّ الفرق أصحاب الموارد الأكبر والمعرفة الأشمل ستقوم في النهاية بعمل أفضل".

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وقال زافناور بأنّ فريقًا كبيرًا لن ينسحب من شراكة دعم تقني إلّا في حال لعب جانب محدد دورًا كبيرًا في تحديد الترتيب التنافسي.

"سيكون هنالك دومًا عامل حاسم نوعًا ما في الفورمولا واحد حيث يقوم أحد الفرق بعمل أفضل من البقية. وأعتقد أنّه بمجرد أن نعرف طبيعة تأثير القوانين الجديدة وتفاصيلها، عندها سنعلم ماهية عوامل الحسم تلك" قال زافناور.

وأردف: "على سبيل المثال، إذا كانت صناعة علبة التروس الخاصة بك ستمنحك أفضلية كبيرة، عندها يمكنني رؤية مرسيدس تقول «حسنًا، يمكنكم الآن صناعة علبة التروس الخاصة بكم، لا أرغب بمشاركة علبة تروسي معكم»".

وأردف: "ربما يكون هنالك بعض من ذلك. والذي أراه من وجهة نظر اقتصادية، لكن من الصعب للغاية توقّع ذلك".

وتابع: "إذا كان ذلك أمر عام وستتقارب المنافسة بين جميع الفرق، عندها لن أرغب بمنحك وصولًا إلى نفق الهواء الخاص بي أو أن أبيعك علبة تروسي، لا يمكنني رؤية أو توقّع ذلك، حيث سكون هنالك العديد من عوامل الحسم المختلفة التي ستصنع فارقًا".

واختتم: "لكنك لا تعلم ما يمكن أن يحدث، لذلك سننتظر ونرى كيف سيتبلور الوضع".

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