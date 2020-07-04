ريسينغ بوينت سريعة في النمسا "تماماً كما كان يخشى" منافسوها

قللت ريسينغ بوينت من التكهنات حيال أدائها، وذلك بعد تجارب شتوية جيدة للغاية في برشلونة شهر فبراير/شباط الماضي، لكن سيارة الفرق أثبتت قوّتها خلال التجارب الحرة في النمسا حين برز سيرجيو بيريز كأقرب المنافسين لفريق مرسيدس.

وقدمت السيارة أداءً جيداً على المسافات الطويلة والقصيرة لتثير إعجاب المنافسين وسط توقعات بتواصل وتيرتها هذه خلال التصفيات.

حيث أوضح كيفن ماغنوسن سائق فريق هاس أنه وبينما لا أحد بعد قادر على التكهن بدقة فيما يتعلق بوتيرة ريسينغ بوينت بعد التجارب، لكن بات من الواضح أنها سيارة قوية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يمكنني القول أنهم سريعون بقدر ما كنا نخشى".

وأكمل: "لقد بدوا سريعين جداً، لكن لا يمكن التكهن من مجرد التجارب. لكن يبدو أنهم يقدمون أداءً جيداً على قدر التوقعات".

أما كارلوس ساينز سائق مكلارين فيرى أن ريسينغ بوينت كانت بعيدة المنال بالفعل خلال التجارب.

حيث قال: "كانت ريسينغ بوينت سريعة بشكل خاص اليوم. منا نتوقع منهم ذلك، لكن أن يمتلكوا هذه الأفضلية أمام فرق الوسط على حلبة قصيرة، فذلك أمر مثير للإعجاب".

وأكمل: "أرى أنهم كانوا بعيدين للغاية لمحاولة الوصول إليهم، لكننا نبدو على الأقل أننا نجاري رينو. ستكون منافسة ممتعة".

من جهته، أوضح رومان غروجان سائق هاس أن أداء بيريز على المسافات الطويلة يشير إلى أن الفريق ليس نداً لفرق الصدارة وحسب، بل قد يجاري وتيرة فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

فقال: "مما سمعت، أنهم يجارون وتيرة بوتاس، وأن سيرجيو يجاري وتيرة بوتاس على المسافات الطويلة".

وأكمل: "من الواضح أن شراكتهم مع مرسيدس والتشابه بين سيارتي الفريقين يجعل منهم الأفضل، لذا ذلك أمر جيد بالنسبة لهم".

وأردف: "لدينا شراكة مع فيراري. ربما أننا نعمل بشكل مختلف عنهم بعض الشيء. لكنني أعتقد أنه نموذج عمل جيد. وسيكون من الجيد أن نرى تنوعاً في ألوان المنافسة".

واختتم: "يمكننا أن نرى ثلاثة مستويات مرسيدس، ريد بُل وريسينغ بوينت. من ثم أعتقد لدينا فيراري، مكلارين ورينو. ومن ثم ألفا تاوري، ساوبر ونحن، أما ويليامز فهي في الخلف".