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ريسينغ بوينت ستعمل على استئناف العقوبة التي تلقتها في قضية أقنية المكابح

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ريسينغ بوينت ستعمل على استئناف العقوبة التي تلقتها في قضية أقنية المكابح
12-08-2020

سيستأنف فريق ريسينغ بوينت الحكم الصادر بحقه من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسبب تصميم أقنية المكابح لسيارة موسم 2020 في الفورمولا واحد، حيث ستأخذ هذه القضية إلى محكمة الاستئناف الدولية.

تلقت ريسينغ بوينت عقوبة خصم 15 نقطة من رصيدها في ترتيب بطولة المصنعين إضافة إلى غرامة قدرها 400 ألف يورو، في قضية أقنية مكابح سيارتها.

وصرح الفريق في عدة مناسبات عن اعتقاده بأنه لم يرتكب أي خطأ، حيث أعلم "فيا" برغبته باستئناف الحكم.

وأية رغبة باستئنافٍ الحكم، تخضع لنافذة زمنية قدرها 96 ساعة تتم خلالها صياغة الخطوة التالية، ومن ثم نقلها إلى محكمة الاستئناف الدولية.

وأكدت ريسينغ بوينت الآن أنها ستستأنف الحكم، على طريق سعيها لإثبات براءتها.

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وكان فريقا فيراري ورينو قد قدما اعتراضاً على الحُكم كذلك، بهدف تطبيق عقوبة أكثر قسوة على ريسينغ بوينت، وذلك بعد قرار الحكام بأن الفريق سيبقى قادراً على استعمال أقنية المكابح المذكورة لبقية الموسم.

يشار إلى أن فريقي مكلارين وويليامز قد أعلنا أنهما سحبا اعتراضيهما على القضية، بعد أن أعلنا سابقاً أنهما سيعترضان على الحُكم.

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