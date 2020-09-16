فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
44 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا

المشاركات
التعليقات
ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا

كشفت ريسينغ بوينت أن حادثة لانس سترول في جائزة توسكانا الكبرى، تركت الفريق في سباق مع الوقت لضمان جهوزية كلتا سيارتيها مع أحدث حزمة تحديثات لجولة روسيا المقبلة.

كان سترول الوحيد بين سائقي الفريق الذي استعمل حزمة تحديثات الجديدة في موجيللو، بينما كان من المقرر اعتمادها على سيارة سيرجيو بيريز خلال جائزة سوتشي الكبرى.

وتضم تلك التغييرات عوارض جانبية جديدة، أرضية جديدة، جانح أمامي جديد، وغطاء محرك جديد وقنوات مكابح جديدة.

وستكون كذلك أول حزمة تحديثات كبيرة للفريق منذ بداية الموسم.

لكن خطط الفريق تعرضت لضربة قوية بعد حادثة سترول في موجيللو، والتي يتوقع أن سببها كان انثقاب الإطار ضمن منعطف "أرابياتا" السريع جداً خلال المراحل الختامية من سباق جائزة توسكانا الكبرى.

وخرجت سيارة الكندي إلى المنطقة الحصوية لترتطم بحائط الإطارات خارج المسار. وكان الضرر كبيراً حيث تحطم الكثير من القطع الجديدة نتيجة التصادم.

وذلك يعني أنه وفي حال أراد الفريق اعتماد التحديثات لكلتا السيارتين في سوتشي، حينها لا بد من رفع وتيرة عملية التصنيع لتجهيز كل شيء في الوقت المناسب لجولة روسيا.

اقرأ أيضاً:

حيث قال أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت في تصريح لقناة "سكاي اف1": "علينا العمل بشكل كبير للغاية لتصنيع ما يكفي من القطع من أجل كلتا السيارتين في روسيا".

وبدت وتيرة سترول وقدرته في المنافسة على مراكز منصة التتويج في موجيللو، عامل ثقة رفع من تفاؤل ريسينغ بوينت حيال حزمة التحديثات الجديدة.

"من الصعب التكهن بدقة. لكن التحديثات قدمت تحسناً بمقدار عُشرين أو ثلاثة أعشار  الثانية" قال زافناور.

يشار إلى أن الفريق يحتل حالياً المركز الرابع ضمن ترتيب المصنعين، وبفارق 14 نقطة فقط خلف مكلارين التي باتت تنافس بشدة على المركز الثالث خلف مرسيدس وريد بُل.

اقرأ أيضاً:

براون: "الاستثمار الناجح" وراء انضمام ريكاردو إلى مكلارين في 2021

المقال السابق

براون: "الاستثمار الناجح" وراء انضمام ريكاردو إلى مكلارين في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق ريسينغ بوينت

الأكثر شعبية اليوم

ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا

وولف يقلل من تكهّنات انخراط "آينيوس" في فريق مرسيدس للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يقلل من تكهّنات انخراط "آينيوس" في فريق مرسيدس للفورمولا واحد

سائقو الفورمولا واحد "يودّون" العودة إلى موجيللو في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد "يودّون" العودة إلى موجيللو في 2021

ثنائيّ فيراري يعترفان بتراجع وتيرة سباق فيراري في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ثنائيّ فيراري يعترفان بتراجع وتيرة سباق فيراري في موجيللو

تحليل: لماذا يُعدّ فريق أستون مارتن خطوة فيتيل المثاليّة التالية؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا يُعدّ فريق أستون مارتن خطوة فيتيل المثاليّة التالية؟

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟

بوتاس لا يتحمّل على الإطلاق مسؤولية الحوادث بعد خروج سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لا يتحمّل على الإطلاق مسؤولية الحوادث بعد خروج سيارة الأمان

المدير التنفيذي لدى فيراري: الفريق "عالق في حفرة" حالياً
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المدير التنفيذي لدى فيراري: الفريق "عالق في حفرة" حالياً

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا

براون: "الاستثمار الناجح" وراء انضمام ريكاردو إلى مكلارين في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براون: "الاستثمار الناجح" وراء انضمام ريكاردو إلى مكلارين في 2021

سائقو الفورمولا واحد "يودّون" العودة إلى موجيللو في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد "يودّون" العودة إلى موجيللو في 2021

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا

46د
2
فورمولا 1

وولف يقلل من تكهّنات انخراط "آينيوس" في فريق مرسيدس للفورمولا واحد

3
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد "يودّون" العودة إلى موجيللو في 2021

4
فورمولا 1

ثنائيّ فيراري يعترفان بتراجع وتيرة سباق فيراري في موجيللو

5
فورمولا 1

تحليل: لماذا يُعدّ فريق أستون مارتن خطوة فيتيل المثاليّة التالية؟

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا
فورمولا 1

ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا

براون: "الاستثمار الناجح" وراء انضمام ريكاردو إلى مكلارين في 2021
فورمولا 1

براون: "الاستثمار الناجح" وراء انضمام ريكاردو إلى مكلارين في 2021

سائقو الفورمولا واحد "يودّون" العودة إلى موجيللو في 2021
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد "يودّون" العودة إلى موجيللو في 2021

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان
فورمولا 1

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو
فورمولا 1

ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد 06:43
فورمولا 1
41د

أهم مجريات سباق جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد

شرح حادثة موجيللو الكبيرة خلف سيارة الأمان 06:31
فورمولا 1

شرح حادثة موجيللو الكبيرة خلف سيارة الأمان

أجمل الصور من جائزة توسكانا الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة توسكانا الكبرى

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟ 41:12
فورمولا 1

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو 07:32
فورمولا 1

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.