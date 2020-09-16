ريسينغ بوينت تواجه وقتاً ضيقاً لإنتاج ما يكفي من القطع الجديدة لجولة روسيا

كان سترول الوحيد بين سائقي الفريق الذي استعمل حزمة تحديثات الجديدة في موجيللو، بينما كان من المقرر اعتمادها على سيارة سيرجيو بيريز خلال جائزة سوتشي الكبرى.

وتضم تلك التغييرات عوارض جانبية جديدة، أرضية جديدة، جانح أمامي جديد، وغطاء محرك جديد وقنوات مكابح جديدة.

وستكون كذلك أول حزمة تحديثات كبيرة للفريق منذ بداية الموسم.

لكن خطط الفريق تعرضت لضربة قوية بعد حادثة سترول في موجيللو، والتي يتوقع أن سببها كان انثقاب الإطار ضمن منعطف "أرابياتا" السريع جداً خلال المراحل الختامية من سباق جائزة توسكانا الكبرى.

وخرجت سيارة الكندي إلى المنطقة الحصوية لترتطم بحائط الإطارات خارج المسار. وكان الضرر كبيراً حيث تحطم الكثير من القطع الجديدة نتيجة التصادم.

وذلك يعني أنه وفي حال أراد الفريق اعتماد التحديثات لكلتا السيارتين في سوتشي، حينها لا بد من رفع وتيرة عملية التصنيع لتجهيز كل شيء في الوقت المناسب لجولة روسيا.

حيث قال أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت في تصريح لقناة "سكاي اف1": "علينا العمل بشكل كبير للغاية لتصنيع ما يكفي من القطع من أجل كلتا السيارتين في روسيا".

وبدت وتيرة سترول وقدرته في المنافسة على مراكز منصة التتويج في موجيللو، عامل ثقة رفع من تفاؤل ريسينغ بوينت حيال حزمة التحديثات الجديدة.

"من الصعب التكهن بدقة. لكن التحديثات قدمت تحسناً بمقدار عُشرين أو ثلاثة أعشار الثانية" قال زافناور.

يشار إلى أن الفريق يحتل حالياً المركز الرابع ضمن ترتيب المصنعين، وبفارق 14 نقطة فقط خلف مكلارين التي باتت تنافس بشدة على المركز الثالث خلف مرسيدس وريد بُل.