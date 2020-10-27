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ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال

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ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال

عبّر أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت عن إحباطه بعد تلقّي سائقه سيرجيو بيريز لتأنيبَين خلال نهاية أسبوع جائزة البرتغال الكبرى.

يواجه بيريز خطر عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق إذا ما تلقّى تأنيبًا ثالثًا فيما تبقى من هذا الموسم، حيث قال زافناور أنّ المكسيكي سيتعيّن عليه الآن القيادة "مثل القديس" في الجولات الخمس المتبقية.

وتلقّى بيريز أوّل تأنيب إثر إعاقته بيير غاسلي في القسم الثاني من تصفيات بورتيماو، ومن ثمّ تعرّض لآخر جرّاء حجزه لذات السائق في اللفات الختامية من السباق.

في المقابل، أفلت ماكس فيرشتابن من العقوبة بعد دفعه بيريز نحو انزلاق مكلّف في اللفة الأولى، وذلك بعدما لم يتلقّ شارل لوكلير كذلك أيّة عقوبة إثر احتكاك مشابه في اللفة الأولى مع زميل بيريز في ريسينغ بوينت لانس ستول في سوتشي.

"لم يتلامسا" قال زافناور عن واقعة حجز غاسلي، مُضيفًا: "سيرجيو تحرك أولًا قبل غاسلي. ومسموح لسيرجيو بهذه الحركة دفاعًا عن مركزه، إذ لا يُمكنك التحرّك مرتين، لكن مسموحًا لك بالتحرك مرة واحدة. غاسلي أبطأ، ولم يكن هنالك احتكاك".

وتابع: "لذا لماذا التأنيب؟ فيرشتابن اصطدم بسيرجيو في اللفة الأولى، عندما عاد الأوّل إلى الحلبة بعد خروجه عن المسار من أجل أن يضع سيارته في مركز يخوّله استعادة تماسكه، واصطدم بسيرجيو، ولم يفعلوا شيئًا حيال ذلك".

وأكمل: "في حين أنّ سيرجيو وغاسلي لم يتلامسا. أليس هذا ما يريده المشجّعون؟ دفاع شرس وقوي، تسابق مثير؟ إذا ما بدأنا في تأنيب السائقين ومعاقبتهم على التسابق بقوة، ولكن بأمان، إلى أين سيأخذ ذلك رياضتنا؟".

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وقد شدّد زافناور - الذي قال بأنّه سيطرح تلك المسألى في اجتماع لجنة الفورمولا واحد اليوم الاثنين - على أنّ ذلك التأنيب كان أكثر قسوة مما يبدو عليه.

فقال: "لم يتلقّ سيرجيو أي تأنيب في كامل مسيرته مطلقًا، ليحصل على اثنين نهاية هذا الأسبوع. أحدهما في التصفيات، حيث ارتكب خطأ في أحد المقاطع، ولم يدرك بأنّ غاسلي كان ضمن لفة سريعة خلفه، وابتعد عن طريقه ولكن ليس بالسرعة الكافية".

وأردف: "حسنًا، مرّ غاسلي غلى القسم الثالث للتصفيات، ولم يؤثّر ذلك عليه مطلقًا. وحصل سيرجيو على التأنيب. وقد رأيتم الواقعة الثانية التي حصل على تأنيب آخر إثرها. الآن سيتعيّن على سيرجيو القيادة مثل القديس لما تبقى من الموسم".

واختتم: "لن يكون قادرًا على المنافسة بقوة، بسبب خطر تلقّي تأنيب ثالث، ومن ثمّ تلقّي عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق. لذلك أعتقد بأنّ ما حدث كان قاسيًا للغاية. قد لا يبدو لكم كذلك، ولكن ذلك التأنيب كان قاسيًا بالفعل".

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