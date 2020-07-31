ريسينغ بوينت تنتظر توضيحات بشأن حجر بيريز للسباق الثاني في سيلفرستون

استُبعد بيريز من المشاركة في جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري بعد ثبوت إصابته بفيروس "كوفيد-19" أمسٍ الخميس ليدخل بذلك إلى الحجر الصحيّ.

وتمّ تعويض المكسيكي بنيكو هلكنبرغ لهذا السباق، لكنّ فريق ريسينغ بوينت أكّد هذا التغيير لعطلة نهاية هذا الأسبوع فقط، مشيرًا إلى حاجته للحصول على المزيد من التوضيحات بشأن فترة الحجر الصحيّ التي على بيريز إتمامها.

وكانت الحكومة البريطانيّة قد حدّثت متطلّبات الحجر الصحيّ ورفعتها لإلى 10 أيّام أمسٍ الخميس عوضًا عن 7.

وفي حال لم يتمكّن بيريز من المشاركة فسيُواصل هلكنبرغ القيادة نهاية الأسبوع المقبل.

وقال أوتمار زافناور مدير الفريق: "إذا كان من المؤكّد أنّ بيريز سيغيب عن السباقَين فإنّ هلكنبرغ سيقود في كليهما".

وأضاف: "لكنّ سبب الضبابيّة هو أنّنا لسنا متأكّدين من أنّ فترة الحجر 7 أو 10 أيّام".

وأردف: "كان تحليله إيجابيًا يوم الأربعاء. أعتقد ولست متأكّدًا بنسبة 100 بالمئة أنّ القيود يوم الأربعاء كانت 7 أيّام وليس 10".

وأكمل: "إن كانت 10 أيّام فإنّ نيكو سيقود في السباقَين، وإن كانت 7 فتلك عقبة أُزيحت من بين عدّة عقبات".

وكان الفريق قد تواصل مع هلكنبرغ عند صدور النتيجة غير الحاسمة لتحليل بيريز بعد ظهر الخميس، وهو ما دفع الألماني للتخلّي عن تجارب الجي تي في نوربورغرينغ والسفر إلى المملكة المتّحدة.

ولا يملك الفريق سائقًا احتياطيًا محدّدًا، عوضًا عن ذلك فإنّه يتشارك السائقَين الاحتياطيين لمرسيدس ستوفيل فاندورن وإستيبان غوتيريز.

وقال زافناور بأنّ الفريق كان يُجهّز للتعامل مع هلكنبرغ وغوتيريز بالتوازي قبل أن يرسو القرار على هلكنبرغ.