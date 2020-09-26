ريسينغ بوينت "تفاجأت" من الانتقادات الموجّهة إليها من بيريز

قال المكسيكي يوم الخميس في سوتشي أنّ "بعض الأشخاص داخل الفريق باتوا يميلون إلى إخفاء بعض الأمور عنه"، مُضيفًا أنّه "من الضروري أن نتمتّع سويًا بالشفافية الكافية من أجل بلوغ أهدافنا".

وبعد انتشار تعليقاته هذه على الإنترنت، اجتمع بيريز بإدارة ريسينغ بوينت، ليخرج بعد ذلك بتوضيح على وسائل التواصل الاجتماعي أشار فيه إلى أنّه قد "تمّت تصفية الأجواء مع الفريق".

في المقابل، شدّد غرين على أنّ أيّ إخفاء لمعلومات كان فقط فيما يتعلّق ببرنامج الفريق لموسم 2021، وهو أمر اعتيادي في أيّ فريق سيغادر صفوفه أحد السائقين.

فقال: "تلك المحادثات كانت تخصّ سيارة العام المُقبل. لكنّنا لم ننحّه جانبًا في أي أمر يتعلّق بهذا العام. فمن صالحنا أن يكون في أسرع وتيرة ممكنة لما تبقى من هذا الموسم. فنحن ضمن معركة في البطولة".

وأضاف: "لن يفيدينا على الإطلاق أن نبدأ معاملته بشكل مختلف على أيّ نحو. ولم نفعل ذلك. وذلك تفاجأنا بأنّه وبدلًا من الحديث معنا حول أيّة مشاكل يواجهها، كانت بداية معرفنتا بها عن طريق الصحافة. كان ذلك غريبًا بعض الشيء".

وتابع: "لكن عندما تحدثنا معه بعد ذلك بالأمس حول ذلك الأمر، وسألناه عما يعتقد بأنّنا نخفيه عنه، أدرك أنه كان على خطأ، ولم نكن نخفي أي شيء عنه. وكنا منفتحين للغاية معه حتى قبل ساعات من إعلان مغادرته صفوف الفريق".

واختتم: "لكنّ أمرًا واحدًا لن نُقدم على مناقشته، ولن نتحدث عنه، هو ما سنقوم به للعام المُقبل. وهذا لا ينبغي أن يمنعنا من القيام بوظيفتنا التي نقوم به لهذا العام".

جديرٌ بالذكر أنّ سيارتَي ريسينغ بوينت قد اعتمدتا يوم أمس الجمعة حزمة مُعدلة لنظام التعليق في ظل مواصلة الفريق تحديث سيارته "آر.بي20".