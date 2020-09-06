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ريسينغ بوينت تسحب استئنافها على حُكم "فيا" في قضية قنوات تهوية المكابح

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ريسينغ بوينت تسحب استئنافها على حُكم "فيا" في قضية قنوات تهوية المكابح

أعلنت ريسينغ بوينت سحبها للاستئناف الذي تقدمت به على حُكم "فيا" في قضية تصميم قنوات تهوية المكابح الخلفية، وذلك بعد تلقيها توضيحًا بشأن قوانين الأجزاء المدرجة.

تمّ شطب 15 نقطة من رصيد ريسينغ بوينت في بطولة الصانعين وتغريمها 400 ألف يورو بعد ثبوت استخدامها تصميم غير قانوني لقنوات تهوية المكابح على سيارتها لموسم 2020.

وقد أكّد الفريق على برائته من ذلك خلال فترة سير القضية، مدعيًا بأنّه لم يقم على نحوٍ غير قانوني باستخدام معلومات من مرسيدس خاصة بقنوات مكابحها لموسم 2019، والتي ثبت بأنّ الفريق المعني قد نسخ تصميمها على سيارة هذا العام.

وقد سعت ريسينغ بوينت في عملة الاستئناف على ذلك الحُكم ضمن محكمة الاستئناف الدولية في محاولة لتوضيح القوانين وقلب عقوبتها.

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لكن وعقب محادثات مع الفريق وتوضيحات من "فيا" بشأن القوانين الخاصة باستخدام الأجزاء المدرجة وغير المدرجة، أكّدت ريسينغ بوينت اليوم الأحد سحبها للاستئناف الذي تقدمت به.

وجاء في بيان من الفريق في هذا الصّدد: "نرحّب بالحلول التي اتفقت عليها الفرق، ونشعر بالسرور كون فيا قد منحتنا التوضيح الضروري بشأن القوانين عن الأجزاء المدرجة وغير المدرجة".

وأضاف الفريق: "وقد اعترف المراقبون وكلّ الأطراف المعنية في عمليات الاستئناف بأنّه كان هنالك افتقار للتوضيح في القوانين وأننا لم نتعمّد خرقها. الآن وبعد إزالة الغموض عن تلك القوانين، فقد قررنا سحب الاستئناف الخاص بنا من أجل الصالح الأكبر للرياضة".

واختتم: "مثّلت تلك المشكلة تشتيتًا لنا وللفرق الأخرى، لكن الآن بوسعنا وبوسع الجميع العودة للتركيز فقط على ما نحن جميعًا هنا من أجله: التسابق بشراسة ومنح الإثارة والمتعة لملايين المشجّعين حول العالم".

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