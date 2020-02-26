ريسينغ بوينت تخطط "لاندماج حقيقي" مع أستون مارتن

تمّ الإعلان عن تغيير اسم الفريق مستقبلاً إلى أستون مارتن الشهر الماضي وذلك بعد أن اشترى لورانس سترول مالك الفريق حصة في مصنّع السيارات الشهير.

وأوضح زافناور أنّ هناك خططاً جاهزة بالفعل لمشاركة الخبرات التقنية لدى الفريق مع الشركة كجزء من الصفقة الإجمالية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها خطط رائعة. إنها صفقة مفيدة للطرفين. من المفترض أن تفيدنا كلانا. سنصبح فريقاً مصنعياً مع اسم رائع!".

وأكمل: "ستحظى أستون مارتن كذلك ببعض التقنيات المتميزة من الفورمولا واحد".

وتابع: "بداية، حصلنا على نفق هواء جيد في براكلي يمكننا استعماله. حصلنا على أخصائيين في الانسيابية كذلك. وأنا واثق أن هناك المزيد من التقنيات الأخرى التي ستجد طريقها إلى السيارات التجارية".

بالمقابل، أكد زافناور أن المصنع الجديد في سيلفرستون سيتكامل مع عمل مصممي السيارات التجارية للمجموعة التي تعمل حالياً مع "ريد بُل للتقنيات" على مشروع سيارة فالكيري الخارقة.

فقال: "يبدو أن منشأتنا الجديدة ستضم على الأغلب 100 مهندساً تصميمياً معنا، وسيكون ذلك اندماجاً حقيقياً، الأشخاص الذين يعملون مع ريد بُل سينتقلون إلينا".

وتابع: "لقد صنعوا سيارة خارقة مع أدريان نيوي ’فالكيري’. ولا بد أنهم سينتجون منتجات جيدة أخرى كذلك".

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من جهة أخرى، يرى زافناور أن اسم أستون مارتن سيساعد كذلك على رفع الكفاءات ضمن عملية التوسع.

فقال: "إنها إحدى أهم العلامات التجارية البريطانية. من الرائع إعادة اسم أستون مارتن إلى سباقات الفورمولا واحد مجدداً".

وأكمل: "نحن نتطلع إلى المزيد من النمو والتوسع. نمتلك الآن ما يقارب 500 فرد ضمن طاقم العمل. لكن فلسفتنا تتمحور حول ضمّ الأشخاص المناسبين ذوي الكفاءات".

واختتم: "علينا ضمان ضمّ الأفضل. الأشخاص المناسبين. لكنني أعتقد أن أستون مارتن ستساعد كذلك في عملية الضمّ وتوسيع الفريق".