ريسينغ بوينت تتلقى إنذاراً من "فيا" بعد إصابة سترول بفيروس كورونا

يبدو أن الفريق فشل بالامتثال لبروتوكولات كورونا، والتي تم تطبيقها قبيل انطلاقة الموسم، وذلك عندما لم يُفصح بالسرعة الكافية عن نتائج اختبارات كورونا الإيجابية لسائقه سترول.

ويأتي هذا الإنذار بعد إنذارات مماثلة تلقاها شارل لوكلير في وقت سابق من الموسم، وذلك بعد أن عاد إلى موناكو بين سباقي النمسا، وكذلك سيباستيان فيتيل لخروجه عن الحدود المكانية المقررة واحتكاكه بأشخاص آخرين عن قرب حين كان يتكلم مع هيلموت ماركو وكريستيان هورنر من ريد بُل في سبيلبرغ.

وتم إجراء اختبار لسترول يوم الأحد خلال جائزة إيفل الكبرى بعد عودته على طائرة خاصة إلى منزله في سويسرا ومن ثم جاءت النتائج إيجابية في اليوم التالي.

ويبدو أن "فيا" لم تكن تعلم أن النتائج إيجابية حتى الأسبوع التالي، قبل فترة قصيرة من تأكيد سترول بأن النتائج كانت إيجابية - ومن ثم باتت سلبية - على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنص بروتوكولات كورونا بوضوح على إلزام الفرق والأشخاص المشاركين في السباقات، بالإبلاغ عن النتائج الإيجابية.

حيث جاء فيها: "سيتلقى مندوبنا المختص بمسألة ’كوفيد-19’ تحديثات من قبل صاحب العلاقة، حيال أية - وخلال فترة الحدث أو ضمن 14 يوماً على نهاية الحدث - مستجدات طارئة (مثل كشفٍ من قبل الجهة التي تُجري الاختبارات، أو تقارير ذات صلة) تشير إلى أن صاحب العلاقة لم يعد في حالة تسمح له بالمشاركة في الحدث".

وضمن تغيير في بروتوكولات كورونا خلال هذا الأسبوع، بات جميع المشاركين ملزمين بإجراء الاختبارات خلال 24 ساعة من دخولهم الحلبة.

وسابقاً، كانت تقام الاختبارات التي تسبق الحدث يوم الثلاثاء، مع نافذة لخمسة أيام للشخص، أي أنه قد لا يُجري الفحص التالي حتى يوم الأحد.

وأشار التعديل الجديد إلى ضرورة إجراء اختبارات كورونا "في أقرب فرصة ممكنة وليس أكثر من 24 ساعة".

ويبدو كذلك أن هذه التغييرات كانت مُزمعة من قبل "فيا" حتى قبل مسألة سترول.

من جهته، أشار أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت إلى تأييده للفكرة، فقال: "أعتقد أنها فكرة جيدة، أن نجري الاختبارات ضمن نافذة 24 ساعة من دخول البادوك".