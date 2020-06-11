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ريسينغ بوينت تتجه لاختبار سيارة 2020 في سيلفرستون

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ريسينغ بوينت تتجه لاختبار سيارة 2020 في سيلفرستون
11-06-2020

سيختبر فريق ريسينغ بوينت سيارة 2020 على حلبة سيرلفرستون ضمن "يوم التصوير" مع لانس سترول في 17 من شهر يونيو/حزيران الجاري.

كان الفريق أول من كشف أنه سيستعمل سيارة موسم 2020 للفورمولا واحد على الحلبة، قبل إعادة إطلاق الموسم من النمسا في 5 يوليو/تموز المقبل.

ويُسمح للفرق بإكمال فعالية ترويجية من يومين خلال العام، محددة بـ 100 كيلومتر كحد أقصى في اليوم، وبإطارات ترويجية خاصة من بيريللي.

وكانت ريسينغ بوينت قد استعملت أحد يومَي التصوير في برشلونة خلال شهر فبراير/شباط.

وقررت الفرق الأخرى استعمال سيارات 2018، وذلك ما يمنحها فرصة إكمال العدد الذي ترغب به من اللفات من دون حدّ أقصى. حيث اختبرت مرسيدس في سيلفرستون يومي الثلاثاء واﻷربعاء، أما فيراري فتخطط بإجراء تجارب في فيورانو.

ولم تتمكن بعض الفرق من ذلك نظراً لأنها لا تمتلك سيارة تعمل بشكل جيد بمواصفات 2018، بينما قررت فرق أخرى استعمال يومي التصوير.

حيث أوضح أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أن الفريق مستعد للعودة إلى المسار بعد تجارب برشلونة الشتوية الجيدة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن نتطلع قدماً لرؤية مستوى منافستنا على المسار".

وأكمل: "أعتقد أن السباقات اﻷولى ستكون جيدة بالنسبة لنا، حتى المجر، وسيلفرستون من المفترض أن تكون جيدة. من ثم نعود إلى برشلونة، وخلال الفترة الشتوية بدت سيارتنا جيدة للغاية".

واختتم: "أعتقد أن الروزنامة ستكون جيدة بالنسبة لنا. لذا نحن نتطلع قدماً لنرى كيفية أداء السيارة وما يمكننا القيام به على تلك الحلبات".

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