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ريسينغ بوينت: بيريز "كان على علم" بالمحادثات مع فيتيل

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ريسينغ بوينت: بيريز "كان على علم" بالمحادثات مع فيتيل
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أوضح أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أن سيرجيو بيريز "كان على علم" بالمحادثات بين سيباستيان فيتيل والفريق حيال الانتقال للقيادة معهم بديلاً عن المكسيكي بدءاً من موسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد.

أعلن بيريز على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيترك صفوف ريسينغ بوينت مع نهاية الموسم الجاري، ممهداً الطريق لانتقال فيتيل بطل العالم أربع مرات إلى الفريق الذي سيشارك تحت اسم أستون مارتن بدءاً من الموسم المقبل.

لكن بيريز كشف أن "أحداً لم يخبره أي شيء" حيال مستقبله، حيث كان يعتقد بأن مقعده مؤمن مع الفريق نظراً لعقده الذي لم ينتهِ بعد.

وتمّ إعلام بيريز عبر مكالمة هاتفية من قبل مالك الفريق لورانس سترول، بأن الفريق سيفعّل بند فك الارتباط في عقده، كي ينهيه مع انتهاء الموسم الجاري.

ووضف زافناور كلام بيريز بأنه لم يكن يتوقع ذلك القرار "بالمغلوط"، مشيراً إلى أن الفريق كان يُعلم مدير أعمال المكسيكي بالمحادثات الجارية مع فيتيل، قبل اتخاذ القرار النهائي.

فقال في مقابلة مع "سكاي اف1": "كان يعلم بتلك المحادثات. لقد أبقينا جوليان (ياكوبي) على اطلاع طوال تلك المفاوضات".

وأكمل: "لم يكن القرار واضحاً أو سهلاً، وذلك لأنه (بيريز) قام بعمل رائع معنا طوال السنين".

وتابع: "لقد أبقيناه على اطلاع بما يجري. ما لم يكن يعلمه، وذلك لأن القرار لم يكن قد اتُخذ بعد، هو نتيجة قرارنا النهائية الحاسمة. وهذا ما علمه يوم الأربعاء".

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من جهة أخرى، أوضح زافناور أن ريسينغ بوينت تخوض محادثات مع فيتيل "منذ بعض الوقت"، وذلك بعد إعلان شهر مايو الماضي الألماني خروجه من فيراري نهاية الموسم الجاري.

لكنّ القرار النهائي لم يتم التوصل إليه إلا هذا الأسبوع، حيث كشف زافناور عن الصعوبة التي واجهتها ريسينغ بوينت فيما يتعلق بترك العمل مع بيريز نظراً للفترة الطويلة التي أمضاها في خدمة الفريق.

حيث قال: "تم اتخاذ القرار منذ يومين".

وأكمل: "القرار النهائي لم يكن سهلاً، لقد خدمنا بيريز جيداً ولفترة طويلة، وهو سائق رائع. كما أنه سريع للغاية، إضافة إلى قيادته النظيفة في السباقات، خاصة لناحية عدم ارتكاب الأخطاء ومواصلة تسجيل النقاط".

واسترسل: "لم يكن قراراً سهلاً. أعتقد أن هذا ثناء له، ولنا كذلك، أن ندرس مطوّلاً فكرة الاستعانة ببطل عالم أربع مرات أو أن نُبقي عليه ضمن صفوفنا".

واستطرد: "في نهاية المطاف، مع أستون مارتن، أعتقد أنه القرار الصائب، الحصول على خبرة سيباستيان من مشاركاته مع فرق الصدارة، وهذا ما تطمح إليه أستون مارتن".

واختتم: "أعتقد أننا اخترنا القرار الصحيح".

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الكاتب خلدون يونس

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