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ريسينغ بوينت: بوسع فيتيل إعادة اكتشاف "سحره" مجدداً في 2021

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ريسينغ بوينت: بوسع فيتيل إعادة اكتشاف "سحره" مجدداً في 2021

يرى أندرو غرين المدير التقني لدى ريسينغ بوينت للفورمولا واحد أن بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل قد خسر "سحره" وأن فريق أستون مارتن قادر على إعادته إلى حالته المثالية.

يرى غرين أن فيتيل سيجلب معه معرفته حول الفوز بسباقات الفورمولا واحد، لكن وبالمقابل فإن الفريق قادر على مساعدته للعودة إلى أفضل تأدياته.

وسينضم الألماني إلى صفوف أستون مارتن الموسم المقبل، بعد أن استهدفه لورانس سترول مالك الفريق، بوصفه أحد العناصر الأساسية لنجاح الفريق المستقبلي.

حيث قال غرين: "أعتقد أنه سيجلب ديناميكية جديدة تماماً لكامل الفريق".

وأكمل: "ذلك يُظهر مدى جدية لورانس، وإلى أما يطمح تحقيقه لفريقه. أعتقد أنها إشارة قوية للغاية على ذلك".

وتابع: "إنه بطل عالم أربع مرات، وسيجلب معه طريقة عمل لم نرها من قبل. وهذا ما نريده".

واسترسل: "نود شخصاً نجح بتحقيق اللقب من قبل ويعرف كيف يأخذنا إلى هناك. وما الذي يتطلبه الأمر للفوز بالسباقات والبطولة. وفيتيل سيجلب معه كل ذلك".

وأردف: "بالمقابل، أعتقد أنه بوسعنا مساعدة فيتيل كذلك.لا أعتقد أنه في مكان رائع حالياً من الناحية الذهنية".

واستطرد: "أعتقد أنه خسر سحره بعض الشيء. وأعتقد أننا الفريق الأفضل لتعديل مجرى سير الأمور وإعادته إلى سابق عهده. لذا أعتقد أننا بالفعل قادرون على مساعدته".

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بالمقابل، يرى غرين أن بيئة عمل الفريق وتركيبته ستسمح لبطل العالم السابق بالتألق.

فقال: "أعتقد أن الأمر يتعلق بهويتنا وتركيبة الفريق التي تتمحور حول سائقينا. نحن نأخذ الكثير من الوقت لفهم السائقين والعمل معهم، ونشكل علاقة قوية للغاية ورابطاً متيناً يجمعنا".

واسترسل: "ذلك يساعد في تقدم الفريق ويمنحهم الراحة والأمان ضمن بيئة العمل من دون القلق حيال أية أمور تجري من خلف الستار".

واختتم: "نحن نبتعد تماماً عن أية تجاذبات سياسية وذلك يسمح لهم بالتركيز على قيادة السيارة بأسرع ما يمكن. وأعتقد أن هذا ما سيُعيد فيتيل إلى موقعه المعهود".

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