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ريسينغ بوينت: انطلاقة الموسم من النمسا أمر "منطقي"

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ريسينغ بوينت: انطلاقة الموسم من النمسا أمر "منطقي"
27-04-2020

يرى أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت في الفورمولا واحد أنّه من المنطقي انطلاقة موسم 2020 المعلق حتى الآن من النمسا بداية شهر يوليو/تموز المقبل.

يعمل مسؤولو البطولة على إيجاد طريقة لبدء موسم 2020 المعلق حتى الآن بسبب جائحة "كوفيد-19" التي عصفت بالعالم أجمع خلال الأشهر الماضية وأدت إلى توقف جميع الفعاليات الرياضية والاجتماعية.

ويتمّ تركيز الجهود حالياً على إطلاق جائزة النمسا الكبرى كجولة افتتاحية ومن دون جمهور يوم 5 يوليو على حلبة ريد بُل رينغ، ضمن موسم من 18 جولة.

ويرى زافناور أنه وطالما سيتم فحص جميع العاملين في الحلبة وطواقم الفرق للتأكد من عدم إصابتهم، فإن إطلاق الموسم من النمسا سيكون خياراً منطقياً.

حيث قال في تصريح لمحطة "سي أن أن": "هذا ما أعتقده".

وأكمل: "في حال قامت النمسا بعمل جيد باحتواء انتشار الفيروس حتى شهر يوليو، ومع توافر الفحوصات لجميع المشاركين في الحدث، أعتقد أن إمكانية إقامة السباق في بدايات يوليو منطقية".

وتابع: "خلال يونيو، إن قلنا نعم، نحن جاهزون، التجهيزات تسير، فسنكون جاهزين لإطلاق الموسم بشكل آمن".

وأردف: "أعتقد أنه من المفترض أن تكون جميع الفرق قادرة على البدء حينها ومن دون مشاكل".

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وكانت الفورمولا واحد قد أكدت اليوم الاثنين أن بداية الموسم من النمسا أكثر ترجيحاً، مع مجموعة سباقات أوروبية من دون جمهور خلال أشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر.

وقد تتبعها جولات في آسيا والأمريكيتين أواخر الخريف قبل إنهاء الموسم في البحرين وأبوظبي شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويخوض المسؤولون في ستيريا وهي المنطقة التي تتواجد فيها حلبة ريد بُل رينغ، محادثات مستمرة مع الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، حيال إقامة الحدث.

وكانت الحكومة النمساوية قد صرحت بأنها لن "تقف عقبة في طريق" أي سباق، لكن مع التشديد على ضرورة اتباع جميع المشاركين للتعليمات الصارمة طوال فترة الحدث.

وشدد هيرمان شوتزينهوفر محافظ ستيريا على دعمه للسباق في حلبة ريد بُل رينغ، حيث يرى بأن ذلك سيشكل دفعة جيدة نحو التأكيد على إجراءات السلامة.

من جهته، يرى بيير غاسلي سائق فريق ألفا تاوري أنه سيكون "من الرائع" إطلاق الموسم من النمسا.

فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس أف1": "إن حصل ذلك بالفعل في بداية يونيو، فسيكون ذلك رائعاً".

واختتم: "يبدو ذلك صعباً للغاية من الناحية التنظيمية، لكنني أعتقد أنه وفي حال انطلق الموسم من يونيو، فسنتمكن من إكمال عدد جيد حتى نهاية الموسم وذلك رائع".

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