ريسينغ بوينت: الفورمولا واحد تخاطر بخفض سرعة السيارات أقل من الفورمولا 2 في 2021

اتفق كل من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مع ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية وفرق البطولة على تغييرات جذرية للقوانين بدءاً من موسم 2021 المقبل، وذلك بهدف تقريب مستويات المنافسة ورفع الحماسة خلال السباقات.

لكن وبالرغم من أن تلك التغييرات نالت استحسان الفرق الصغيرة مثل ريسينغ بوينت، لكنّ زافناور قلق من أن "تبسيط القوانين" قد تنتج عنه عواقب غير مرغوبة.

فقال في تصريح خاصّ لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مخاوفي تتمحور حيال تبسيط القوانين بشكل كبير بهدف منح أيّ كان فرصة الفوز".

وأكمل: "لو انخفضت سرعة السيارات بمقدار ستّ ثوانٍ في اللفة الواحدة، فلن تبعى هذه فورمولا واحد. وقبل أن ندري، ستصبح السيارات أبطأ من تلك في الفورمولا 2".

وتابع: "في الفورمولا 2، بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي يمكنك شراء سيارة، لكن إن لم نتوخّ الحذر في 2021، فإن تلك السيارات في الفورمولا 2 ستكون أسرع من سياراتنا التي ننفق عليها 200 مليون دولار أمريكي. هناك أمر خاطئ في ذلك!".

خلال جائزة أبوظبي الختامية لموسم 2019 المنصرم، سجل لويس هاميلتون سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و34.779 ثانية، وبفارق 15 ثانية عن زمن قطب الانطلاق الأول للفورمولا 2 البالغ دقيقة و49.751 ثانية. أبطأ سيارة في الفورمولا واحد كانت بقيادة روبرت كوبتسا الذي سجل دقيقة و39.236 ثانية.

الفارق ما بين الفورمولا واحد والفورمولا 2 كان أقلّ خلال الجولات الأخرى، مع 10 ثوانٍ فقط في موناكو، بينما كان كوبتسا أسرع بسبع ثوانٍ فقط خلف أسرع سيارات الفورمولا 2.

بالمقابل، أكد زافناور أنه يفضل سقف ميزانيات أكثر صرامة في الفورمولا واحد، مع إفساح المجال لضمان قدرة الفرق على تحسين مستويات المنافسة.

فقال: "من وجهة نظري الشخصية، أفضل سقف ميزانيات أقلّ. لكن تحت ذلك السقف، حرية لتطوير السيارات مماثلة للوقت الراهن. لذا، مع سقف نفقات أقل، فإن الفرق الأكثر ذكاءً ستفوز".

وأكمل: "وجود تصميم ثابت محدد هذا ما تتبعه إندي كار، وفي حال فاز أحد فهو السائق الأفضل، أو الفريق ذو الخبرات الهندسية الأفضل. ونحن لا نريد ذلك".

من جهته، يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه يتوجب على الفورمولا واحد اعتماد سقف ميزانيات قبل القوانين الجديدة، لتفادي "حرب إنفاق" في 2020.

وحين سُئِل إن كان يتفق مع وجهة النظر هذه، قال زافناور معلقاً على سقف الميزانيات: "متأخر كثيراً ربما، ومرتفع جداً بالتأكيد".

واختتم: "أتفق مع وجهة هورنر، بأنه كان يجب اعتماد سقف الميزانيات بشكل أبكر من تغييرات القوانين كي لا ترتفع مستويات الإنفاق بشكل كبير لعام واحد - الذي سيكون العام المقبل. كنتُ لأقترح: اعتماد سقف ميزانيات أولاً ومن ثم القوانين الجديدة".