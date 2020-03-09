ريسينغ بوينت: الفرق ستعاني بشكل أكبر مع إطارات بيريللي في 2020

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت: الفرق ستعاني بشكل أكبر مع إطارات بيريللي في 2020

المشاركات
التعليقات
ريسينغ بوينت: الفرق ستعاني بشكل أكبر مع إطارات بيريللي في 2020
09-03-2020

يرى أندرو غرين المدير التقني لدى ريسينغ بوينت أن فرق الفورمولا واحد ستعاني بشكل "أكبر" في التعامل مع إطارات بيريللي لهذا الموسم، بالرغم من أنها لم تتغير في 2020.

رفضت فرق البطولة بالإجماع النوعيات التي كانت مخصصة لموسم 2020 وذلك بعد تجارب أبوظبي للإطارات العام الماضي، مع قرار بالإبقاء على الإطارات بمواصفات 2019 في موسم 2020.

لكن وبينما يعتبر هذا وضعاً غير مسبوق بدخول موسم جديد مع إطارات بمواصفات العام السابق، أكد غرين أن التغييرات في ضغط الإطار مطلوبة للتأقلم مع زيادة أداء السيارات، ما يسبب المزيد من المتاعب للفرق.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تأثير ذلك بالنظر إلى ثبات قوانين المحركات: "أعتقد أن الإطارات باتت أكثر صعوبة".

وأكمل: "مع تزايد الحمل من قبل السيارات، ونظراً لأننا نعمل على نفس نوعية الإطارات من الموسم الماضي، أعتقد أن المسألة باتت أصعب بكثير".

وتابع: "لقد قلنا ذلك بالفعل، وأعتقد أن التوجيهات الجديدة حيال طريقة استعمال الإطارات ستزيد من الوضع صعوبة".

واسترسل: "لذا أعتقد أن الإطارات تشكل تحدياً، ربما أصعب في هذا الموسم من أي وقت مضى. ذلك هو الحال بالنسبة لنا بكل تأكيد".

وأردف: "حتى مع بقاء النوعية نفسها، فإن السيارات قد تطورت، وهذا هو التحدي الحقيقي".

بالمقابل، أوضح غرين أن تأثير التغييرات في ضغط الإطارات ستكون أوضح خلال السباقات أكثر من التصفيات.

فقال مختتماً: "أعتقد أن الأداء على مدار اللفة الواحدة لن يتغير، لكن على مسافة السباق، فسيكون ذلك تحدياً كبيراً جداً جداً. كبيراً للغاية!".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ريسينغ بوينت: "لا فرصة" منطقية للسعي نحو تطوير نظام "داس" مماثل لمرسيدس

المقال السابق

ريسينغ بوينت: "لا فرصة" منطقية للسعي نحو تطوير نظام "داس" مماثل لمرسيدس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق ريسينغ بوينت

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
3 يوماً
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
18:00
12:00
التجارب الحرة الثانية
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
22:00
16:00
التجارب الحرة الثالثة
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
20:00
14:00
التجارب التأهيلية
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
23:00
17:00
السباق
السبت ١٤ مارس
الأحد ١٥ مارس
22:10
16:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

الترتيب لتجارب خاصّة في الـ "موتو جي بي" مع غياب السباقات بسبب تفشّي كورونا

2
فورمولا 1

تحليل تقني: التغييرات التي تهدف للإبقاء على مكلارين أمام بقيّة فرق الوسط

3
فورمولا 1

تحديثات مستمرة حول تأثير فيروس كورونا على رياضة المحركات

4
فورمولا 1

تزايد الشكوك حول جولات الفورمولا واحد والموتو جي بي بعد قيود إيطاليا الجديدة

5
فورمولا 1

فيراري لا تعتمد أيّة ألاعيب لإخفاء أدائها

أحدث ملفات الفيديو

نظرة جوية على حلبة زاندفورت للفورمولا واحد 01:10
فورمولا 1

نظرة جوية على حلبة زاندفورت للفورمولا واحد

أول لفة على حلبة زاندفورت مع ماكس فيرشتابن 01:31
فورمولا 1

أول لفة على حلبة زاندفورت مع ماكس فيرشتابن

نظرة على الفرق والسائقين في موسم 2020 للفورمولا واحد 01:26
فورمولا 1

نظرة على الفرق والسائقين في موسم 2020 للفورمولا واحد

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت: الفرق ستعاني بشكل أكبر مع إطارات بيريللي في 2020
F1

ريسينغ بوينت: الفرق ستعاني بشكل أكبر مع إطارات بيريللي في 2020

ريسينغ بوينت: "لا فرصة" منطقية للسعي نحو تطوير نظام "داس" مماثل لمرسيدس
F1

ريسينغ بوينت: "لا فرصة" منطقية للسعي نحو تطوير نظام "داس" مماثل لمرسيدس

إقامة سباق البحرين للفورمولا واحد من دون حضور جمهور
F1

إقامة سباق البحرين للفورمولا واحد من دون حضور جمهور

تزايد الشكوك حول جولات الفورمولا واحد والموتو جي بي بعد قيود إيطاليا الجديدة
F1

تزايد الشكوك حول جولات الفورمولا واحد والموتو جي بي بعد قيود إيطاليا الجديدة

ألفا تاوري ستختار خصائص علبة تروسها لموسم 2021 في سبتمبر
F1

ألفا تاوري ستختار خصائص علبة تروسها لموسم 2021 في سبتمبر

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس - ١٥ مارس
تذاكر
١٩ مارس - ٢٢ مارس
تذاكر
٢ أبريل - ٥ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.