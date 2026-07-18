كان آلان بيرمان مدير فريق ريسينغ بولز قد نفى في وقت سابق التقارير الصحفية التي تحدثت عن أن "تسولوف حصل بالفعل على مقعد أساسي"، لكنه أشاد كثيرًا بالمستوى الذي يقدمه السائق الشاب.

ونجح السائق البلغاري في تحقيق أربعة انتصارات في السباقات الرئيسية ضمن الفورمولا 2 هذا الموسم، ويتصدر حاليًا البطولة بفارق 17 نقطة، كما أصبح أحد أبرز المواهب داخل أكاديمية ريد بُل.

كما أن انتهاء عقدي سائقي ريسينغ بولز الحاليين، ليام لاوسون وأرفيد ليندبلاد، بنهاية الموسم الحالي يعزز من فرص تسولوف في الصعود إلى الفورمولا 1.

"نيكولا يقدم عملًا مذهلًا" قال آلان بيرمان خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة على هامش جائزة بلجيكا الكبرى عن تسولوف.

وأضاف: "لقد سجل أسرع زمن في آخر حصة، وبعد أدائه الرائع في سيلفرستون، أصبح متصدرًا للبطولة. لذلك، فإن القول إنه مجرد اسم موجود على رادارنا لا يعكس الحقيقة".

وتابع: "أستطيع أن أقول بوضوح شديد إنه المرشح الأول حاليًا للحصول على مقعد في ريسينغ بولز في حال حدوث أي تغيير".

وأردف: "بالطبع، لا أعرف بصدق متى سيحدث هذا التصعيد بالتحديد، لكنني سأكون كاذبًا إذا قلت إنني لا أفكر في الأمر كثيرًا".

واختتم: "هو يقوم بعمله في تلك الفئة، ونحن نركز على عملنا هنا. وعندما يحين الوقت، في وقت لاحق من هذا العام، سنتخذ قرارنا النهائي بشأن تشكيلة ريسينغ بولز".