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ريسينغ بولز تحتفظ بخدمات ليام لاوسون وأرفيد ليندبلاد لموسم 2027 في الفورمولا 1

لاوسون وليندبلاد سيواصلان تمثيل ريسينغ بولز في الموسم المقبل، بعدما قرر الفريق الإبقاء على تشكيلته للموسم الثاني على التوالي.

منشور: 12-11-2026

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أرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز وليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

أكد فريق ريسينغ بولز استمرار ليام لاوسون ضمن صفوفه خلال موسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا 1، إلى جانب زميله أرفيد ليندبلاد، الذي سيخوض موسمه الثاني على التوالي مع الفريق.

وشكل لاوسون وليندبلاد ثنائيًا قويًا خلال الموسم الحالي، إذ قادا ريسينغ بولز إلى المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين، وهي النتيجة التي من المنتظر أن تكون الأفضل في تاريخ الفريق المتمركز بين إيطاليا وبريطانيا.

لكن مستقبل لاوسون ظل موضع شك، رغم مساهمته في حصد 89 نقطة، أي ضعف ما حققه ليندبلاد في موسمه الأول، وذلك في ظل موازنة فريق ريسينغ بولز بين حاجته إلى تحقيق نتائج قوية على المدى القصير وهدفه المعلن المتمثل في تطوير السائقين الشبان وتجهيزهم للانتقال إلى الفريق الأم ريد بُل.

وتملك ريد بُل الموهبة البلغارية الصاعدة نيكولا تسولوف، الذي ينافس بقوة في بطولة الفورمولا 2، وينتظر فرصته للانضمام إلى الفورمولا 1، بعدما منحته ريد بُل فرصًا لخوض تجارب خاصة، إلى جانب المشاركة في حصة التجارب الحرة الأولى المخصصة للسائقين الناشئين في المكسيك.

لكن لاوسون قدم مستويات قوية خلال الأسابيع الأخيرة، ونجح في الظهور بأفضل مستوياته رغم الضغوط المتواصلة، ما جعل السائق النيوزيلندي البالغ من العمر 24 عامًا خيارًا يصعب على الفريق تجاهله.

وأشارت مصادر إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة البرازيل الكبرى إلى أن الكفة عادت لصالح لاوسون بعد أدائه خلال السباقات الثلاثة المتتالية في الأمريكيتين، وذلك رغم الضغوط الكبيرة التي مارسها كبار المسؤولين في الشركة لدعم ترقية تسولوف.

وبذلك، وقع لاوسون عقدًا جديدًا يضمن استمراره مع الفريق في موسم 2027، بينما حصل ليندبلاد على فرصة خوض موسم ثانٍ بعد ظهوره الواعد في موسمه الأول.

ليام لاوسون، ريسينغ بولز وفرانكو كولابينتو، ألبين وأرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: صور غيتي

وقال مدير الفريق آلان بيرمان إنه لا يساوره أي شك في أن التشكيلة الجديدة ستكون الأقوى التي يمكن للفريق الاعتماد عليها في الموسم المقبل.

وقال بيرمان في الإعلان الصادر صباح اليوم الخميس: "يسعدنا مواصلة العمل مع ليام وأرفيد في موسم 2027. لقد أظهر كلاهما قدراته وإمكاناته طوال الموسم، وشهدنا التطور الذي حققاه، سواء على المستوى الفردي أو كثنائي. لا يساورني أي شك في أن هذه هي أفضل تشكيلة سائقين بالنسبة إلينا، إذ تجمع بين الخبرة والطموح. ولدينا معًا قاعدة قوية يمكننا البناء عليها لمواصلة التقدم الذي أحرزناه هذا العام، والاستمرار في تطوير أدائنا، واتخاذ الخطوة التالية نحو تحقيق طموحاتنا في عام 2027".

من جانبه، قال لاوسون: "أنا سعيد للغاية بمواصلة العمل مع فريق فيزا كاش آب ريسينغ بولز في العام المقبل. لقد أمضينا موسمًا رائعًا معًا، وعمل الفريق بجد كبير لتطوير سيارة سريعة استمتعت كثيرًا بقيادتها. إنه شعور رائع أن أكون جزءًا من موسم تاريخي للفريق، بينما نواصل معركتنا من أجل المركز الخامس في بطولة الصانعين. وهذا يعكس العمل الشاق الذي يبذله الجميع، سواء على الحلبة أو في المصنع".

وأضاف: "أتطلع إلى مواصلة هذا الزخم مع أرفيد حتى موسم 2027. نحن نبني شيئًا إيجابيًا للغاية، وأنا متحمس لما يمكننا تحقيقه معًا".

أما ليندبلاد، فوصف موسمه الأول في الفورمولا 1 بأنه "استثنائي بحق"، مؤكدًا تطلعه إلى البناء على الأساس الذي وضعه خلال موسمه الأول في العام المقبل.

وقال السائق البريطاني: "عندما أنظر إلى موسمي الأول في الفورمولا 1، أجد أنه كان عامًا استثنائيًا بحق، ومليئًا بالتجارب الجديدة والدروس المستفادة منذ أول حصة تجارب قبل انطلاق الموسم. لا أطيق الانتظار لبدء الموسم المقبل، والبناء على كل ما تعلمته خلال موسمي الأول. سيكون عامًا مثيرًا، وأتطلع إلى مواصلة القيادة إلى جانب ليام".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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