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ريسينغ بولز: تجديد عقد فيرستابن أراح الجميع

يرى فريق ريسينغ بولز الرديف لريد بُل أن تجديد العلامة النمساوية لعقدها مع ماكس فيرستابن ساهم في شعور بالراحة لدى الجميع.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

قال بيتر باير الرئيس التنفيذي لريسينغ بولز إن تمديد عقد ماكس فيرستابن مع ريد بُل أدى بشكل مباشر إلى تهدئة سوق السائقين ومنح الفريق وضوحًا أكبر بشأن مستقبله. 

ساعد تمديد عقد فيرستابن أيضًا في ترتيب الأمور بالنسبة إلى ريسينغ بولز. إذ أصبح بإمكان الفريق الآن تقييم قرارات تشكيلته بصورة أكثر وضوحًا، بعدما تبددت إمكانية استدعاء ليام لاوسون أو أرفيد ليندبلاد إلى الفريق الأساسي إلى جانب إسحاق حجار.

ويمنح هذا الوضع ريسينغ بولز أيضًا فرصة لاتخاذ قرار أكثر توازنًا بين سائقيه الحاليين ونيكولا تسولوف، متصدر بطولة الفورمولا 2.

وسيختبر السائق البلغاري البالغ من العمر 19 عامًا سيارة فورمولا 1 للمرة الأولى رسميًا يوم الخميس، خلال اختبار السيارة المعاد تجهيزها، حيث سيجلس خلف مقود سيارة في.إيه.كارب 02 من الموسم الماضي في إيمولا.

ورغم أن تسولوف يُعد أحد المرشحين لدى ألبين، فإن الأداء القوي لكل من لاوسون وليندبلاد يجعل من المرجح بدرجة كبيرة أن يتولى في البداية دور السائق الاحتياطي.

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وعلّق بيتر باير على الوضع قائلًا: "بصراحة، تمديد عقد ماكس خبر رائع. هذا القرار أراح الجميع، ليس فقط سوق سائقي الفورمولا 1، بل إدارة ريسينغ بولز أيضًا".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية بأداء كل من ليام وأرفيد، ولذلك لا توجد حاجة لأن نتسرع. لدينا مجموعة من المواهب المميزة للغاية القادمة من برنامج السائقين الشبان لدينا".

واختتم: "مدير فريقنا آلان بيرمان يريد من الجميع التزام الهدوء والتركيز على عملهم، وهو من سيقرر الوقت المناسب لإبلاغ السائقين والفريق بشأن التشكيلة".

ومن المقرر أن إدارة ريسينغ بولز لن تتسرع في اتخاذ قرار نهائي بشأن تشكيلة عام 2027، على أن تعلن قرارها بعد متابعة التطورات خلال الفترة المقبلة.

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