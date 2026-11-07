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ريسينغ بولز تتعهد باتخاذ "القرار الصحيح" وسط استمرار الغموض بشأن مستقبل لاوسون

يواجه مدير فريق ريسينغ بولز آلان بيرمان ضغوطاً في البرازيل بسبب تأخر الفريق في حسم تشكيلته من السائقين لموسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا 1.

منشور: 07-11-2026

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ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

أوضح مدير فريق ريسينغ بولز آلان بيرمان إنه "يتفهم حالة الإحباط" إزاء التأخر في اتخاذ قرار فريقه بشأن الإبقاء على ليام لاوسون أو ترقية السائق الاحتياطي ومتصدر منافسات الفورمولا 2 نيكولا تسولوف للمشاركة في موسم 2027.

ويستعد الفريق الرديف لريد بُل لخوض أنجح موسم في تاريخه، بفضل لاوسون وزميله الناشئ أرفيد لينبلاد، بينما يقترب من تحقيق المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين للمرة الأولى في تاريخه.

ومع استعادة لاوسون أفضل مستوياته حتى الآن، وإظهار لينبلاد الشاب الكثير من المؤشرات الواعدة، كان من المتوقع عادةً أن يحتفظ الفريق بكلا السائقين لموسم 2027.

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لكن دور الفريق بوصفه محطة لإعداد السائقين الذين سينضمون مستقبلاً إلى ريد بُل ريسينغ يغيّر هذه المعادلة، إذ لم يعد لاوسون ضمن خطط فريق ميلتون كينز على المدى الطويل.

وفي المقابل، يمتلك الفريق في البلغاري تسولوف موهبة شابة واعدة، يمكن أن تنافس لينبلاد مستقبلاً على مقعد في الفريق الأساسي.

لكن الشركة الأم لريد بُل تتوقع أيضاً من ريسينغ بولز أن يعتمد على نفسه وأن يكون قادراً على المنافسة، وهو ما نجح الفريق في إثباته بالفعل خلال هذا الموسم.

آلان بيرمان، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

ويتمثل سبب التأخير في اتخاذ هذا القرار الصعب في الموازنة بين الأداء على المدى القصير والاستقرار والخبرة التي يوفرها لاوسون، وبين الإمكانات المستقبلية التي قد يقدمها تسولوف لفريق ريد بُل. ولهذا، بات القرار الذي كان من المتوقع صدوره في وقت أبكر مرشحاً للتأجيل حتى سباق لاس فيغاس على الأقل.

وفي غضون ذلك، غمرت جماهير الفريق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات بإعادة التعاقد مع لاوسون لموسم 2027. وأثار منشور على حسابات أرفيد لينبلاد يوم الخميس، احتفل فيه بلمّ شمله مع صديق طفولته تسولوف في الفورمولا 1، خلال مشاركتهما في الحصة الأولى من التجارب الحرة في المكسيك، حالة من الالتباس، إذ اعتبر بعض المشجعين المنشور تأكيداً غير مقصود لتشكيلة الفريق في موسم 2027.

كما بدأ غياب الوضوح بشأن القرار يثقل كاهل لاوسون، الذي أقرّ بأنه لا "يعرف ما الذي يريدونه مني أيضاً حتى أفعله".

وخلال حديثه في البرازيل يوم الجمعة، قال مدير الفريق آلان بيرمان، الذي وقّع عقداً جديداً يمتد حتى عام 2031 بصفته مدير فريق ريسينغ بولز والرئيس التنفيذي المشارك، أنه يتفهم أسباب الإحباط الذي يسببه غياب القرار لدى المتابعين من خارج الفريق. لكنه شدد على أن الفريق يجري جميع التقييمات اللازمة لضمان اتخاذ الخيار المناسب.

وأوضح بيرمان: "نحاول تطبيق قدر من المنهجية العلمية، وهذا يتطلب بعض الوقت. نحن ننظر في كل شيء وندرسه ونحلله، والوقت لا يزال في صالحنا. لسنا في عجلة من أمرنا لاتخاذ أي خطوة، وأنا واثق تماماً من أننا سنتخذ القرار الصحيح".

نيكولا تسولوف

الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"أدرك أن هذا الأمر يسبب الإحباط لسائقينا، وأدرك أنه يسبب الإحباط للجميع أيضاً، لكننا نريد اتخاذ القرار بالشكل الصحيح، وسنفعل ذلك. أنا واثق من أن الجميع سيكون سعيداً عندما نعلن القرار خلال الأسابيع المقبلة. لقد اقتربنا من حسمه، لكننا لم ننتهِ بعد".

ولا يعني قرار الإبقاء على لاوسون بالضرورة التخلي عن نهج الفريق القائم على تطوير المواهب الشابة. فإلى جانب العدد الكبير من النقاط التي ساهم لاوسون في حصدها، كان وجود السائق النيوزيلندي الأكثر خبرة في السيارة الأخرى أداة مفيدة للفريق لتقييم مدى تقدم لينبلاد خلال موسمه الأول.

وضمن معرض توضيحه للأهداف التي تبدو متعارضة للفريق، قال بيرمان: "تتمثل العوامل الرئيسية، كما هو الحال دائماً، في الوتيرة والسرعة. فهذا أول ما نبحث عنه".

"لكننا لسنا مجرد فريق موجود حصرياً من أجل المنافسة. نحن هنا أيضاً لتطوير المواهب الشابة، ولذلك علينا أن نضع هذا الجانب في الحسبان. وهذا لا يعني بالضرورة أن نستمر في الدفع بالمواهب الشابة إلى السيارة الواحدة تلو الأخرى. فقد نحتاج أيضاً إلى بعض الخبرة حتى نتمكن من قياس مستوى تلك المواهب".

"لذلك، ليس هذا قراراً سهلاً، وأنا أتفهم حالة الإحباط لدى الجميع وأقدّرها. كما أتفهم إحباط سائقينا. لكننا نقترب من حسم الأمر، ولن يطول الانتظار".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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