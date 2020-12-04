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ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس

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ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس

أعلنت فيراري عن مزيد من التغييرات على الإدارة التقنية لفريقها في الفورمولا واحد، حيث سينتقل رئيس هندسة الهيكل لديها إلى صفوف فريق هاس.

ترأس سيمون ريستا - الذي سبق وشغل دور كبير المصممين لدى فيراري بين 2014 و2018 - القسم المسؤول عن تطوير الهيكل في القلعة الحمراء منذ عودته إلى الفريق عقب فترة قصيرة أمضاها كمدير تقني لدى ألفا روميو.

لكنّ صاحب الـ 50 عامًا - والذي انضم لفيراري للمرة الأولى في 2001 - يتّجه الآن إلى صفوف هاس ضمن تعزيز إضافي للشراكة التقنية بين الفريقين.

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وقد أعلنت هاس يوم الأربعاء الماضي توقيعها مع ناشئ أكاديمية فيراري ميك شوماخر ليدافع عن ألوان الفريق في 2021، وهي المرة الأولى التي يستعين فيها الفريق الأمريكي بخدمات سائق يرتبط بفيراري منذ انضمامه إلى منافسات البطولة في 2016 كزبون لمحركات الصانع الإيطالي.

وسيحل مكان ريستا على رأس قسم هندسة الهيكل إنريكو كارديلي الذي كان قد تمّ تعيينه كرئيس لقسم تطوير الأداء الجديد في فيراري ضمن عملية إعادة الهيكلة الكبيرة التي أشرف عليها مدير الفريق ماتيا بينوتو في يوليو/تموز الماضي.

وقد سبق لكارديلي العمل كرئيس لقسم الانسيابية لدى فيراري كذلك.

وضمن بيانٍ أصدرته فيراري، شرح الفريق بأنّ "جوانب أخرى من التي تمّ الإعلان عنها ضمن التغييرات التنظيمية في 22 يوليو/تموز ستظل كما هي، مع ترأس إنريكو غوالتييري لقسم وحدة الطاقة وبقاء لورون ميكيز المدير الرياضي مسؤولًا عن نشاطات الحلبة".

وقال بينوتو أنّ رحيل ريستا للانضمام إلى هاس قد يعود بالنفع على كلا الفريقين، وذلك في ظل التحديات التي سيفرضها تقديم القوانين الجديدة في 2021 والتي يجب التعامل معها بواقعية وعقل منفتح.

"لهذا نعتقد بأنّ علاقتنا طويلة المدى مع هاس ينبغي أن تكون أساسًا لكلا الطرفين من أجل أن يستفيدا من أيّ تناغم ممكن، بالتوافق مع ما هو محدد في قوانين فيا" قال بينوتو.

وأضاف: "مع وضع ذلك في الحسبان، فنحن مسرورون بأن نعلن انتقال سيمون ريستا لتعزيز القسم التقني لدى الفريق الأمريكي بدءًا من العام المُقبل. حيث أنّ تلك تُعدّ خطوة إضافية في عملية التطوير المستمرة للقسم التقني هناك".

وتابع: "سيكون لسيمون - الذي نشكره على جهوده مع الفريق حتى الآن - دور مهم داخل فريق عزّز من التزامه طويل الأمد مع الفورمولا واحد، وقوّى كذلك علاقة قريبة للغاية بالفعل مع سكوديريا من خلال ضمّه سائق أكاديمية فيراري للناشئين ميك شوماخر".

واختتم: "داخل سكوديريا، سيكون منوطًا الآن بإنريكو كارديلي تنظيم الموارد التقنية والبشرية المرتبطة بشكل مباشر مع قسمي تطوير الأداء وتصميم السيارة".

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جديرٌ بالذكر أنّ فيراري تحتل حاليًا المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين مع بقاء سباقين على نهاية موسم 2020 المخيب للآمال، بينما تقدم هاس بفارق ثلاث نقاط فقط على فريق ويليامز في المركز التاسع.

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