ريد تفصح عن تفاصيل سيارتها لموسم 2024 المقبل وسط التوقعات بنسخ المنافسين لتصميمها

تعمل ريد بُل بشكل متواصل على سيارتها الجديدة منذ عدة أشهر، حيث قررت العلامة النمساوية نقل مواردها لهذا الغرض في وقت مبكر من موسم 2023 المنصرم، وقبل منافسيها بفترة طويلة.

لكن، وبينما يبدو أنه يتوجب على ريد بُل تحسين أداء سيارتها نظراً لأن الفرق المنافسة تعمل دون كلل أو ملل لخفض الفارق خلفها، لكن الفريق لن يقدم تغييرات ثورية في 2024.

وحين سُئِل حول ما يمكن توقعه حول سيارة 2024، أجاب كريستيان هورنر مدير الفريق: "ستكون تطويراً، ولن تكون تغييراً ثورياً".

وأكمل: "سيتم تحسين جميع النواحي في السيارة، لا يمكننا التراخي".

وأردف: "السيارة تعتبر تطويراً. لن نعيد اختراع العجلة".

ورغم أن السيارة فازت بـ 21 سباقاً من أصل 22 في الموسم المنصرم، لكن هورنر أكد أن ريد بُل تدرك تماماً التحدي المنتظر في الموسم الجديد.

حيث كشف بأن الفريق بدأ يلمس انخفاضاً في المكاسب رغم التطوير، ويتوقع بأن المنافسين سيحرزون تقدماً واضحاً حيث سينسخون تصميم سيارة الموسم الماضي لـ ريد بُل.

فقال: "أتوقع بالكامل عدم الحفاظ على نفس المكاسب في الأداء من عملية التطوير، بل انخفاضها، لأنني أعتقد بأننا وصلنا إلى أقصى ما يمكن لناحية التطوير وبدأت المكاسب تنخفض".

وأكمل: "هناك على الدوام نقطة بداية جديدة للموسم المقبل، وأنا مقتنع بأننا سنرى الكثير من السيارات التي ستشبه ربما تصميم سيارتنا لموسم 2023".

وأردف: "مع انخفاض وقت التطوير ضمن نفق الهواء، فإن وقتنا قليل لناحية التجارب مقارنة بمنافسين رائعين آخرين".

واختتم: "لذا، كان علينا أن نكون انتقائيين فيما نريد تطبيقه مع سيارتنا الجديدة، وبالتالي البناء على نقاط قوة سيارة 2023".