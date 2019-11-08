ريد بُل: عام 2020 سيكون الأعلى تكلفة في تاريخ الفورمولا واحد

لن يدخل سقف النفقات حيّز التنفيذ بعد، ما يعني أنّ الفرق الكبيرة تعي جيّدًا وجود مكاسب لتحقيقها في حال استثمرت المزيد في العام المقبل من أجل الحصول على بداية مبكّرة على سيارات الجيل المقبل من البطولة.

وفي حين أنّ القائمين على البطولة يعتقدون بأن قيود نفق الهواء وأنظمة الموائع الحسابيّة "سي اف دي" ستحدّ من مجال إنفاق الكثير في 2020، يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه لا تزال هناك جوانب حريّة أخرى كافية تستحقّ الاستثمار فيها أكثر.

وقال البريطاني: "لدي قدرٌ غير محدود وغير مراقب من المال الذي يُمكن إنفاقه على البحث والتطوير في جوانب أخرى. لا أزال على ذات موقفي السابق".

وأضاف: "كان من الأفضل لو قدّموا سقف النفقات أوّلًا ومن ثمّ القوانين الجديدة بعد ذلك بعام، كونه حينها سيكون سقف النفقات قد حدّ من قدر الإنفاق. يبدو أنّ العام المقبل سيكون الأغلى في تاريخ الفورمولا واحد".

وقال هورنر أنّ ريد بُل قد خصّصت بالفعل بعضًا من طاقمها للعمل على قوانين 2021، وواجهت إمكانيّة حاجتها لمجموعتين منفصلتين تركّزان على سيارتَين مختلفتين في العام المقبل.

وقال بخصوص ذلك: "بعد أن أصبحت قوانين 2021 واضحة الآن، لدينا فريقٌ متقدّمٌ بدأ البحث والتدقيق في تلك القوانين".

وأضاف: "سيجعل ذلك العام المقبل باهظًا جدًا كوننا نجري عمليّات التطوير وفق مجموعتين مختلفتَين من القوانين قبل اعتماد سقف النفقات أيضاً. لذا سيكون عام 2020 عالي التكلفة وشديد الازدحام، على الحلبة وخارجها".

لكن لا يقتصر الأمر على الفرق الثلاثة الكبرى على صعيد توقّع ارتفاع الإنفاق في العام المقبل، حيث اعترفت رينو بأنّها ستحتاج لإنفاق المزيد ضمن جهودها لمحاولة استغلال جميع الفرص التي تُوفّرها قوانين 2021.

وقال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ فرق البطولة التي تتواجد في موقفٍ مثل فريقه قد تُجبر على إتمام العمل على سيارات 2020 مبكّرًا كون العام التالي سيكون أكثر أهميّة".

وقال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يُمكن أن نجادل بأنّ جميع الفرق تُواجه ذات الواضع، لكن هناك بعض الفرق التي لن أحدّدها، لكنّها سعيدة بموقعها الحالي وليس لها ذات طموحنا لموسم 2021. ليست تلك نقطة في أجندتها، بينما هي كذلك بالنسبة لنا".

وأضاف: "سيتعيّن علينا استثمار المزيد بالمقارنة مع بعض الفرق التي نتنافس معها بشكلٍ مباشر الآن، لذا سيكون ذلك تحديًا".

وأردف: "كما يجب أن نكون واقعيين في ما يتعلّق بما سنوفّره في 2020، لكن هل فريق ريسينغ بوينت مهتمٌ حقًا بموسم 2021؟ أجل سيتسابقون في 2021 لكن هل يتوقّعون أن تُحدث قوانين 2021 فرقًا كبيرًا بالنسبة إليهم؟ لست متأكّدًا من ذلك".

واختتم بالقول: "تلك هي استراتيجيّتنا، لأنّ الطموح والأهداف تختلف. يُمكن أن يكون لذلك تأثيرٌ على الحلبة على المدى القصير، وذلك تحدٍ علينا قبوله ومواجهته".