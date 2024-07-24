ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

يمتد عقد بيريز الحالي مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2026، لكن شروطه تتضمن بندين لفكّ الارتباط مبكراً.

والشرط الأول هو عدم تأخر بيريز بأكثر من 100 نقطة خلف فيرستابن وصولاً للعطلة الصيفية.

لكن ومع بقاء سباق واحد قبل العطلة، فإن بيريز متأخر بـ 141 نقطة خلف زميله الهولندي، وحتى لو فاز بالسباق وسجل اللفة الأسرع في بلجيكا فإن الفارق سيبقى أكثر من مئة نقطة.

والشرط الثاني هو عدم ابتعاد بيريز بأكثر من خمسة مراكز خلف فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين.

لكن المكسيكي يحتل المركز السابع حالياً بينما يتربع فيرستابن في صدارة الترتيب العام.

كل ذلك يعني أن ريد بُل بوسعها الآن إنهاء عقد بيريز قانونياً.

وضمن هذا السياق، سيجتمع هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات وكريستيان هورنر مدير الفريق، مباشرة بعد سباق سبا، لاتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن.