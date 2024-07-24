جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

سيدخل سيرجيو بيريز سائق ريد بُل العطلة الصيفية متأخراً بأكثر من مئة نقطة خلف زميله ماكس فيرستابن، وذلك قد يعني إمكانية إنهاء عقده قانونياً.

سيرجيو بيريز، ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

يمتد عقد بيريز الحالي مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2026، لكن شروطه تتضمن بندين لفكّ الارتباط مبكراً.

والشرط الأول هو عدم تأخر بيريز بأكثر من 100 نقطة خلف فيرستابن وصولاً للعطلة الصيفية.

لكن ومع بقاء سباق واحد قبل العطلة، فإن بيريز متأخر بـ 141 نقطة خلف زميله الهولندي، وحتى لو فاز بالسباق وسجل اللفة الأسرع  في بلجيكا فإن الفارق سيبقى أكثر من مئة نقطة.

والشرط الثاني هو عدم ابتعاد بيريز بأكثر من خمسة مراكز خلف فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين.

لكن المكسيكي يحتل المركز السابع حالياً بينما يتربع فيرستابن في صدارة الترتيب العام.

كل ذلك يعني أن ريد بُل بوسعها الآن إنهاء عقد بيريز قانونياً.

وضمن هذا السياق، سيجتمع هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات وكريستيان هورنر مدير الفريق، مباشرة بعد سباق سبا، لاتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

أبرز التعليقات

سيرجيو بيريز
More from
سيرجيو بيريز
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
دايفيدسون يرى أن لاوسون "ظاهرة" ويجب أن يحلّ بديلاً عن بيريز

دايفيدسون يرى أن لاوسون "ظاهرة" ويجب أن يحلّ بديلاً عن بيريز

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
دايفيدسون يرى أن لاوسون "ظاهرة" ويجب أن يحلّ بديلاً عن بيريز
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد
مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2024

مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2024
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

أحدث الأخبار

ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط