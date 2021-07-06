ريد بُل: يجب على محركات 2025 أن تكون صاخبة وممتعة

على ضوء الاجتماعات المكثفة مع مصنعي المحركات خلال جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، تمّ الاتفاق على مفهوم جديد للمحركات الهجينة الجديدة التي ستعتمد على طاقةٍ كهربائيةٍ أكبر مع استخدام وقود مستدام بالكامل.

وبالتالي فإنّ ريد بُل التي ستستحوذ على محرك هوندا للعام المقبل وستقوم بتصميم وحدة الطاقة الخاصة بها للقوانين الجديدة كانت حاضرة في الاجتماع في النمسا.

ويعتقد هورنر بأنّ الفورمولا واحد لديها فرصة ذهبية للقيام بعملٍ أفضل بكثير مع قوانين المحركات الجديدة مقارنةً بالمحركات الهجينة الحالية ذات الشواحن التوربينية – التي أثبتت بأنها باهظة الثمن، معقدة، وذات صوت منخفض.

وأوضح هورنر بأنه من الضروريّ أن يكون الصوت مسألة أساسية حيث يحتاج المتفرجون إلى استعادة بعض المشاعر القديمة التي كانت متواجدة خلال حقبتَي محركات "في10" و"في8".

وأضاف "تكاليف المحركات الحالية باهظة الثمن. لم يتمّ التفكير في هذا الجانب عندما تمّ تصميمها، أذ أعتقد بأنّ هناك فرصة رائعة لما يمكن أن تكون عليه المحركات لـ 10 سنوات قادمة من خلال القيام بشيء مختلف قليلاً".

وأكمل "أعتقد بأنه يجب النظر في مسألة المشاعر والأصوات ونعم بالطبع يجب أن تكون المحركات الجديدة ضمن نطاق الاستدامة. يجب أن تكون المحركات الجديدة ممتعة وإلّا فمن الأفضل أن نذهب جميعنا إلى الفورمولا إي".

إحدى الطرق المقترحة لزيادة الضوضاء من وحدات الطاقة المستقبلية هي عبر إلغاء نظام استعادة الطاقة الحرارية "أم.جي.يو-إتش" أو عبر زيادة الحدّ الأقصى لعدد دورات المحركات ومعدّل تدفق الوقود بحيث يتمّ دفع المحركات بقوةٍ أكبر.

مع مشاركة جميع مصنعي الفورمولا واحد الحاليين بالإضافة إلى أطراف خارجية كشركتَي أودي وبورشه في الاجتماعات حول تأطير القوانين المستقبلية، يعتقد هورنر بأنه من الضروري أن يتمّ تقديم أكبر قدر ممكن من الملاحظات من أجل تقديم أفضل حزمة ممكنة من القوانين.

"أعتقد بأن الاجتماعات كانت بنّاءة" قال هورنر، ثم تابع قائلاً "من المهم أن نجدّ الحلّ الأنسب من حيث التكلفة والمنتج لمستقبل الفورمولا واحد".

من جانبه، يشعر الرئيس التنفيذي لبطولة الفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي والذي ساهم في عقد هذه الاجتماعات بأنه كان من الضروريّ خوض مناقشات واسعة للتوصل إلى أفضل الحلول مؤكّدًا بأنّ المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية ستبقى بالتأكيد.

وقال "بالطبع ستبقى المحركات الهجينة. سيكون التركيز في المستقبل على أن نجعل المحركات المستقبلية هجينة بشكل أكبر. لكن ستبقى جميع أساسيات هذه المحركات".