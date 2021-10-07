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ريد بُل وهوندا تؤكّدان خطط تعاونهما لموسم 2022 وما بعده

كشفت ريد بُل وهوندا عن تفاصيل كيفيّة مواصلة الشركتين العمل معًا بعد إيقاف الصانع الياباني لمشاركته الرسميّة المصنعيّة في الفورمولا واحد بنهاية الموسم الجاري.

ريد بُل وهوندا تؤكّدان خطط تعاونهما لموسم 2022 وما بعده

مثلما كان متوقّعًا فإنّ هوندا ستُبقي على دعمها المقرّب لفريقَي ريد بُل في الفورمولا واحد في 2022، بينما سيشهد موسم 2023 انتقال التحكّم الكامل لتزويد وحدات الطاقة إلى وحدة ريد بُل للمحرّكات الجديدة.

وسينتقل بعض موظّفي هوندا ريسينغ للتطوير في المملكة المتّحدة إلى وحدة ريد بُل الجديدة من أجل المساعدة على الاستمراريّة. كما ستُواصل الشركتان العمل معًا على مشاريع خارج الفورمولا واحد.

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وجاء في بيانٍ من قبل ريد بُل: "سيشهد اتّفاق التنويع عمل مجموعة شركات ريد بُل وهوندا معًا على مجموعة متنوّعة من أنشطة رياضة المحرّكات، ونقل تطوير وحدات الطاقة من هوندا إلى ريد بُل باورترينز، وكذلك تطوير السائقين الشبان، وتسويق المبادرات، إلى جانب الأنشطة التنافسيّة في طيفٍ من فئات رياضة المحرّكات".

وأضاف: "ستملك ريد بُل باورترينز حقّ استخدام الملكيّة الفكريّة لهوندا لتصنيع وحدات الطاقة بدءًا من موسم 2022 في الفورمولا واحد".

وأردف: "في حين أنّ هوندا ستدعم ريد بُل باورترينز على صعيد تجميع وحدة الطاقة، والدعم الهندسيّ على المسار وعمليّات السباق في 2022، فإنّ تلك الوحدة ستتسلّم مسؤوليّة تصنيع وخدمة محرّكات ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري بدءًا من 2023".

وأكّدت ريد بُل أنّ فريقها لليافعين ومشروع هوندا فورمولا دريم سيُواصلان العمل لإيجاد السائقين اليابانيين اليافعين للسير على خطى يوكي تسونودا.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ هذا الدعم المتواصل في 2022 سيكون قيّمًا للغاية.

وقال في هذا الصدد: "كان تعاون ريد بُل مع هوندا ناجحًا بشكلٍ هائل، وفي حين أنّ علاقتنا في الفورمولا واحد تتغيّر، فإنّ أيًا منّا لا يرغب بوضع نهاية لهذه القصّة".

وأكمل: "نحن مسرورون للغاية بحصول مشروع ريد بُل باورترينز المثير والطموح على دعم هوندا، تقنيًا وعمليًا في 2022، وسيُساعد ذلك على ضمان انتقال ريد بُل لتُصبح مصنّع هيكل ووحدة طاقة في الفورمولا واحد".

من جانبها أوضحت هوندا أنّ أنشطتها في رياضات السيارات، بما في ذلك دعم ريد بُل في 2022، ستُصبح تحت مظلّة شركة هوندا للسباقات، وهي القسم الذي كان ولا يزال مسؤولًا عن أنشطة الشركة على صعيد الدرّاجات الناريّة.

وقالت هوندا: "يأتي هذا لتعزيز عمليّات هوندا وعلامتها في رياضة المحرّكات، عبر زيادة كفاءة دمج التكنولوجيات والخبرات التي كسبناها من عالمَي سباقات الدرّاجات والسيارات".

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